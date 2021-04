COVID-19: 290 nouveaux cas à Québec, 114 dans Chaudière-Appalaches

Après un plateau de quelques jours autour de 250 nouveaux cas quotidiens, la région de Québec repart à la hausse, ajoutant aujourd'hui 290 infections à son bilan total. La Rive-Sud en compte de son côté 114.

Québec frôle encore une fois la barre des 300 cas, dépassée une seule fois depuis le début de la crise. Les 290 infections d'aujourd'hui constituent le deuxième total parmi les plus élevés enregistrés jusqu’à maintenant dans la région.

Depuis son dernier bilan, la région a aussi enregistré trois nouveaux décès au cours du congé pascal. Ces morts portent le total régional à 1021 depuis le début de la pandémie.

Au cours des 24 dernières heures, le bilan des hospitalisations dans la région a aussi grimpé de deux. Cinquante patients sont actuellement hospitalisés à Québec, neuf aux soins intensifs. La moyenne des hospitalisations dans la région, pour les 28 derniers jours, est de 37 patients.

Bilan des éclosions

Deux éclosions importantes sont en partie liées à la montée des cas à Québec depuis une semaine.

Selon les dernières informations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’éclosion déclarée au Séminaire Saint-François a entraîné 98 cas parmi les élèves et les employés de l’école secondaire.

Largement médiatisée, l’éclosion du Méga Fitness Gym a quant à elle fait 193 cas dans la région de Québec. À titre de comparaison, celle du Bar Kirouac, l’automne dernier, avait fait 72 infections.

Hausse aussi à Lévis

Sur la Rive-Sud, où la situation demeure également critique, on compte aujourd'hui 114 nouveaux cas. Il s’agit d’une troisième journée consécutive au-delà de la barre des 100 cas quotidiens.

L’Hôtel-Dieu de Lévis accueille six patients de plus que lundi dans son département COVID, signe de la montée du virus dans la région. Seize patients sont actuellement hospitalisés, six d'entre eux aux soins intensifs. La moyenne des 28 derniers jours dans Chaudière-Appalaches n'est que de sept patients.

Dans la province, on compte aujourd'hui 1168 nouveaux cas et quatre nouveaux décès. Le bilan des hospitalisations est en hausse de 11, passant à 514. De ce nombre, 121 personnes sont aux soins intensifs.

