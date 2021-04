De fortes émotions pour Alex Pietrangelo

Le défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo a vécu une journée forte en émotion, lundi, lui qui disputait un premier match à St. Louis depuis qu’il a quitté les Blues, l’équipe avec laquelle il a passé les 12 premières années de sa carrière.

L’organisation des Blues avaient préparé une vidéo commémorative, présentée durant le match, pour le retour de son choix de premier tour (le quatrième au total) en 2008.

«Au niveau des émotions, c’était plus dur avant la partie. D’un coup que le match est parti et que tu te mets à jouer, on met tout ça de côté. Du moment que j’ai vu la vidéo, et je savais que ça s’en venait, c’était très spécial. C’était du très beau travail et très important pour moi, avec ma femme et mes enfants dans les estrades. [Quand la vidéo s’est terminée] on devait retourner au boulot et jouer le match.»

L’Ontarien devait initialement faire son retour à St. Louis les 12 et 13 mars, mais il n’avait pas pu participer aux deux rencontres des siens en raison d’une blessure.

Le défenseur de 31 ans a joué 758 matchs dans l’uniforme des Blues, avec lesquels il a amassé 450 points. Il avait été nommé capitaine de la formation avant la saison 2016-2017. C’est dans ce rôle qu’il a gagné la coupe Stanley avec l’équipe du Missouri en 2019.

Il s’est joint aux Golden Knights pendant l’entre-saison, à titre de joueur autonome, quand il a signé une entente de sept saisons lui rapportant 61,6 millions $.