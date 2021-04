[EN DIRECT 6 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 131 869 262

Morts: 2 862 248

CANADA

Cas: 1 014 378, dont 317 364 au Québec

Décès: 23 118, dont 10 697 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU MARDI 6 AVRIL

6 h 31 | Au Danemark, le « passeport corona » fait ses débuts pour rouvrir le pays

Disponible via une application sécurisée ainsi qu’en format papier, il permet pour l’heure de rentrer dans certains petits commerces : coiffeurs, salon de beauté ou encore auto-écoles, en prouvant que le porteur est soit entièrement vacciné, soit qu’il a déjà contracté la COVID-19 avec un test positif de deux à douze semaines, soit qu’il a effectué un test négatif depuis moins de 72 heures.

5 h 51 | Géorgie: le premier ministre testé positif à la COVID-19, hausse des cas

Le premier ministre géorgien Irakli Garibachvili a annoncé mardi avoir été testé positif à la COVID-19, en pleine flambée des contaminations dans ce pays du Caucase, malgré une campagne de vaccination en cours.

AFP

5 h 50 | Un responsable de l'EMA confirme un lien entre AstraZeneca et thromboses

Un responsable de l'EMA confirme l'existence d'un «lien» entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi.

«Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le savons pas encore», affirme Marco Cavaleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des médicaments (EMA).

5 h 36 | Un couvre-feu nocturne imposé à New Delhi

L’heure est à l’inquiétude en Inde, où le nombre de cas vient pour la première fois de dépasser le seuil des 100 000 en 24 heures.

Le gouvernement de la capitale indienne a estimé que la « hausse soudaine de cas de COVID-19 » et « le taux élevé de positivité » rendaient nécessaire l’imposition d’un couvre-feu nocturne de 22 h à 5 h.

AFP

4 h 56 | Allemagne : la Sarre relâche partiellement les restrictions

Terrasses de café, de restaurant, cinémas et salles de sport rouvrent mardi dans l’État régional de Sarre, à contre-courant du reste de l’Allemagne où face à la troisième vague de la COVID-19 certains appellent à un nouveau tour de vis.

Frontalière de la France et du Luxembourg, la Sarre est le premier État régional allemand à lever partiellement les restrictions : dorénavant cafés et restaurants, fermés depuis cinq mois, pourront accueillir leur clientèle en extérieur, mais avec des règles strictes.

3 h 45 | Nevada: elle voulait tuer son mari pour s’être fait vacciner contre la COVID-19

Une Américaine du Nevada a été arrêtée après avoir menacé de tuer son mari parce qu’il s’est fait vacciner contre la COVID-19.

Deborah Ellen McCauley, âgée de 74 ans, a été arrêtée durant le week-end à son domicile de Carson City, après avoir pointé une arme de poing contre son époux qui venait de se faire vacciner contre la COVID-19.

3 h 37 | Bogota se confine ce week-end face à une flambée des cas

Les huit millions d’habitants de Bogota vont devoir se confiner ce week-end, a annoncé la maire de la capitale colombienne Claudia Lopez alors que le pays fait face à une troisième vague de l’épidémie de la COVID-19.

« Ce week-end, samedi, dimanche et lundi, nous resterons tous chez nous (...) Dans l’ensemble de Bogota, seules les activités strictement essentielles seront autorisées », a-t-elle indiqué dans une vidéo publiée sur Twitter lundi.

AFP

3 h 06 | Bangladesh : la police ouvre le feu sur une manifestation liée à la COVID-19, un mort

Un manifestant a été tué et au moins sept personnes ont été blessées lundi soir dans une zone rurale du Bangladesh lorsque la police a ouvert le feu sur une violente manifestation contre les restrictions dues à la COVID-19, ont rapporté un médecin et la police.

Ces heurts se sont produits dans la ville centrale de Saltha dans la région de Faridpur, où des rumeurs affirmaient qu’un homme avait été blessé sur un marché au cours d’un contrôle de police destiné à faire respecter les mesures de lutte contre l’épidémie.

3 h 04 | Nouvelle-Zélande et Australie vont lancer leur «bulle» où voyager librement

La Nouvelle-Zélande a approuvé mardi le principe d’une « bulle » avec l’Australie au sein de laquelle les ressortissants des deux pays pourraient voyager sans quarantaine, qui devrait se concrétiser à la mi-avril.

« Je peux confirmer que les voyages sans quarantaine débuteront dans moins de deux semaines, le 18 avril à 11 h 59 », a annoncé la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Photo AFP

1 h | Des ventilateurs achetés pour rien

Les dizaines de milliers de ventilateurs médicaux commandés à grands frais par le gouvernement Trudeau ne trouvent pas preneur auprès des provinces, à cause de l’évolution des traitements contre la COVID-19.

« On utilise beaucoup moins la ventilation mécanique. Au début, on intubait plus prématurément qu’à l’heure actuelle », explique le Dr Michel de Marchie, intensiviste à l’Hôpital général juif de Montréal.

Photo courtoisie

0 h | C’est à Mirabel que les entreprises ont réussi à tirer les sommes les plus importantes par employé du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada.

Des grands de l’industrie aéronautique, comme Airbus, Bell Helicopter Textron et L3Harris, y sont installés. Résultat : pas moins du tiers des 21 500 emplois que regroupait le territoire avant la pandémie sont concentrés dans les secteurs de l’aéronautique et du transport aérien, tous deux connus pour leurs bonnes conditions de travail, mais également pour avoir été parmi les plus durement frappés par la pandémie.

0 h | La subvention salariale au secours de la construction

Bon an, mal an, la construction compte pour plus ou moins 6 % de l’activité économique du Québec. Pourtant, elle a obtenu 12 % des sommes versées dans le cadre du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), révèlent des données de Statistique Canada pour la période du 15 mars au 27 septembre 2020 compilées par l’Agence QMI et analysées par Le Journal.

Lundi, 22 h 19 | Un rebond des cas de COVID à prévoir dès cette semaine

Le nombre relativement stable de nouveaux cas de COVID-19 dans les derniers jours risque de bondir cette semaine en raison des variants qui gagnent du terrain et du ralentissement du dépistage durant le congé de Pâques.

Mardi dernier, plus de 41 000 personnes se sont fait dépister pour le coronavirus. En ce samedi saint, elles n’étaient plus que 24 065.

Nos chroniqueurs se prononcent

Comment le gouvernement a perdu le contrôle - Marie-Ève Doyon

« Même s’il est tentant de blâmer un seul gym pour la propagation, tout indique que le gouvernement a donné du lest trop vite sur tout le territoire et qu’il tarde à resserrer correctement les mesures. »

L’urgence, c’est de vacciner et vacciner... - Josée Legault

«Dès le début de la pandémie, en mars 2020, le mot d’ordre de l’Organisation mondiale de la santé était « tester, tester, tester ». Un an plus tard, l’urgence est également de « vacciner, vacciner, vacciner ». Sans quoi l’immunité collective tant souhaitée s’éloignera dangereusement.»

Vaccination: le mont Everest de la connerie - Richard Martineau

« Avant-hier, plus de 107 000 Montréalais de 60 ans et plus n’avaient toujours pas pris rendez-vous pour recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID. Plus de 107 000. Allo ? You-hou ? Y a quelqu’un ? »