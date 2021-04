Inde: un couvre-feu nocturne imposé à New Delhi

New Delhi va imposer à ses 25 millions d’habitants un couvre-feu nocturne à compter de mardi soir, un jour après que l’Inde a enregistré un nouveau record de cas de coronavirus.

• À lire aussi: COVID-19: nouveau record de cas en Inde, restrictions accrues à Bombay

L’heure est à l’inquiétude en Inde, où le nombre de cas vient pour la première fois de dépasser le seuil des 100 000 en 24 h.

Le gouvernement de la capitale indienne a estimé que la «hausse soudaine de cas de COVID-19» et «le taux élevé de positivité» rendaient nécessaire l’imposition d’un couvre-feu nocturne de 22 h à 5 h.

Seules les personnes assurant des services jugés essentiels ou celles se rendant aux centres de vaccination seront autorisées à circuler dans les rues dans l’intervalle.

Delhi a enregistré 3548 nouveaux cas positifs lundi, ce qui reste nettement inférieur au pic de près de 9000 qui avait été atteint en novembre. C’était, à cette période-là, l’agglomération la plus touchée par l’épidémie au sein du pays de 1,3 milliard d’habitants.

Le gouvernement indien s’est à ce stade refusé à réimposer un confinement national, comme cela avait été le cas en mars 2020, et ce, pour ne pas plomber l’économie.

Mais l’État le plus riche du pays, le Maharashtra, qui inclut Bombay, a décidé dimanche d’avancer de 20 h à 19 h l’heure du couvre-feu en vigueur, d’appliquer un confinement le week-end, de fermer non seulement les bars, restaurants, cinémas, piscines, lieux de cultes et lieux publics, mais également les bureaux privés, et d’interdire toute réunion de plus de quatre personnes.

Peuplé de 110 millions d’habitants, le Maharashtra totalise en ce moment plus de la moitié des nouveaux cas de coronavirus enregistrés chaque jour dans tout le pays.

Après les États-Unis et le Brésil, l’Inde est le troisième pays qui totalise depuis le début de la pandémie le nombre de cas le plus élevé.

Officiellement, 12,7 millions de personnes en Inde ont été contaminées, et 165 000 ont péri de la COVID-19.

Mardi, le ministère de la Santé a annoncé que 83 millions de doses de vaccin avaient déjà été administrées, dans le cadre d’une ambitieuse campagne visant à vacciner 300 millions de personnes d’ici juillet.