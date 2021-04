Le Colorado accueillera le match des étoiles

Le baseball majeur a confirmé les ouï-dire de la veille, mardi, en confirmant que la ville de Denver, au Colorado, accueillera le match des étoiles de la présente campagne.

L’événement sera présenté au Coors Field, domicile des Rockies.

Selon le quotidien «New York Times», les Rockies étaient déjà impliqués dans un processus d’appel d’offres afin d’accueillir l’événement lors d’une année future. Des membres du baseball majeur avaient d’ailleurs déjà visité la ville à quelques reprises.

«Nous apprécions la flexibilité et l’enthousiasme démontrés afin d’accueillir un événement de première classe pour notre sport et la région, a indiqué le commissaire Rob Manfred. Nous avons hâte de célébrer nos meilleurs athlètes et nos amateurs partout dans le monde.»

Le circuit Manfred avait pris la décision de déplacer le match des étoiles et le repêchage, qui devaient initialement avoir lieu à Atlanta, en raison de la nouvelle loi SB 202 réduisant l’accès au vote.