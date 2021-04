Ouverts... mais pas pour nous

La 77e saison du Club de golf Victoriaville, en zone orange, est officiellement ouverte depuis dimanche.

Photo courtoisie

Il s’agit d’une ouverture relativement hâtive puisqu’en moyenne, les golfeurs ont accès au parcours vers la mi-avril.

Tous les verts sont en parfait état et la rivière du trou #16 est demeurée dans son lit, ce qui a épargné les dommages habituels, de mentionner le surintendant, Jean-René Lessard.

De son côté, le Club de golf Laurier, aussi situé en zone orange (Centre-du-Québec), ouvrira ses allées cette semaine, le jeudi 8 avril, et, comme son grand frère à Victoriaville, le parcours est dans un état impressionnant pour cette période de l’année.

Mais il y un mais. Seuls les golfeurs situés en zone orange (verte ou jaune un jour) seront acceptés dans les deux clubs, de préciser Alain Danault, directeur général du Club de golf Victoriaville.

Dès que la situation le permettra, les golfeurs de la grande région de Québec (en zone rouge présentement) pourront réserver leurs départs en utilisant la plateforme GGGolf habituelle ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h au (819) 752-4907, poste 230.

Une œuvre spéciale

Photo courtoisie

Vous avez été quelques-uns à me demander ce que représentait la toile de l’artiste Lynn Roy qui se trouve en couverture du livre qu’il vient de publier et qui se retrouvait sur le chevalet derrière lui sur la photo parue dans ma chronique de vendredi dernier.

La toile (photo) est intitulée En route vers le Festival en chanson et se veut un clin d’œil à l’évènement qui se tient chaque année à Petite-Vallée, en Gaspésie, depuis 1983.

On y retrouve des têtes en forme de volutes de violons qui coiffent des personnages chantant accompagnés d’un chef d’orchestre. La musique est d’ailleurs un sujet de prédilection et une source d’inspiration pour Lynn Roy, qui, à ses heures, s’adonne à sa 2e passion : jouer du violon.

Arbre de vie

Photo courtoisie

Encore cette année (pour une 5e fois), Patrick Ouellet, propriétaire du Pharmaprix Patrick Ouellet de l’arrondissement Beauport, et son équipe ont tenu à poursuivre leur partenariat avec Centre étape en remettant à l’organisme un montant de 1394 $ amassé lors de la campagne « Arbre de vie ». Une partie de la somme permettra à Centre étape de remettre deux bourses de persévérance de 500 $ chacune à des clientes ayant réussi un retour aux études. L’autre partie sera utilisée pour le fonds d’aide d’urgence qui vise à aider les femmes dans une situation plus précaire à poursuivre leur démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études. Sur la photo, Diane Joncas, directrice générale de Centre étape, et Patrick Ouellet.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 avril 2001 Le ministre de la Santé, Allan Rock, révèle les règles qui permettraient aux malades chroniques ou en phase terminale d'acheter, cultiver et utiliser de la marijuana. Le Canada est le seul pays au monde à vouloir réglementer la marijuana.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dr Richard Bernier (photo), directeur médical du service d’évacuations médicales du Québec (ÉVAQ) et directeur adjoint des services professionnels du CHU de Québec, 57 ans... Réjean Soucy, représentant commercial chez Molson Coors, 59 ans... Éric Forest, ex-maire de Rimouski et sénateur à la Chambre haute du Canada, 69 ans... René Pelletier, policier de la GRC à la retraite, 73 ans... Gaétan Frigon, personnalité québécoise du monde des affaires qui a été à la tête de la SAQ et de Loto-Québec entre autres, 81 ans... André Ouellet, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères, 82 ans... Roy Thinnes, acteur (Les Envahisseurs) 83 ans... Luc Demers, de Québec, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 avril 2020 : Al Kaline (photo), 85 ans, joueur américain de baseball évoluant toute sa carrière avec les Tigers de Detroit (LAB) de 1953 à 1974... 2020 : Honor Blackman, 94 ans, actrice britannique et l’une des Bond girls les plus célèbres pour son rôle de Pussy Galore dans Goldfinger... 2018 : Jacques Higelin, 77 ans, chanteur français, pionnier du rock français... 2015 : Dollard St-Laurent, 85 ans, ancien défenseur qui a joué plus de 600 matches dans la LNH avec Montréal et Chicago... 2015 : James Best, 88 ans, shérif Rosco P. Coltrane dans la série Shérif, fais-moi peur... 2014 : Mickey Rooney, 93 ans, acteur américain... 2012 : Serge Grenier, 73 ans, humoriste, scénariste et auteur, l’un des membres fondateurs des Cyniques... 2009 : André Pageau, 65 ans, promoteur de Québec (Salons Industriels)...