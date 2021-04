[PHOTOS] Parc Cartier-Brébeuf: les sept lapins géants vandalisés

Les sept lapins géants de «The Intrude Family» qui étaient présentés au parc historique national Cartier-Brébeuf en guise de clôture de l’exposition Le Jardin d’hiver, ont été vandalisés mardi matin.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a constaté les méfaits vers 6h40, lorsqu’ils ont été appelés à se rendre sur les lieux après l’appel d’un citoyen. Les dommages s’élèvent à plus de 5000$.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon toute vraisemblance, les dommages auraient été causés par un véhicule qui aurait roulé sur les sculptures géantes.

«On a localisé un véhicule volé à proximité. Selon nos informations, celui-ci pourrait être relié au vandalisme des lapins gonflables», explique le porte-parole du SPVQ, David Pelletier.

L’identité judiciaire et des enquêteurs sont sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l’incident et retracer le coupable. Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans ce dossier et le véhicule a été remorqué pour être analysé.

«The Intrude Family», œuvre de l’artiste australienne Amanda Parer, était présenté au parc Cartier-Brébeuf du 27 mars au 5 avril. Son démantèlement devait avoir lieu au courant de la semaine.

Avant de connaître une fin de vie abrupte à Québec, les lapins de l’exposition avaient été présentés à Hong Kong, Miami, Santiago et San Diego.