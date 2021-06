BOUTET COUTURE

Marie-Marthe



1928 - 2021



Au CHSLD Saint-Antoine, le 10 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée dame Marie-Marthe Couture, conjointe de feu Raymond Boutet, fille de feu Anna-Marie Lacasse et de feu Joseph-Henri Couture. Elle demeurait à Québec, quartier Duberger.

Étant donné la situation actuelle les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (feu Nicole Laporte), Ginette (Jean-Pierre Rouillard), André (Raymonde Grenier), Richard, Danièle (Gaétan Couture), Nicole (feu Richard Leblond), Lynda (Denis Côte); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, dont un à venir en mai; ses frères et sœurs: Yvette (feu François Morin), Laurette (feu Raynald Desaulniers), Janine, Jean-Guy, Candide (Jean-Paul Payant), Denise (feu Lionel Bolduc), Carole, Gaétan; ses belles-sœurs de la famille Boutet: feu Rollande, feu Rostande, feu Réannette; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Antoine et spécialement le 3e étage secteur aile C, son infirmière Maryse Malouin pour l'attention portée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, rue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.

