Fermetures prolongées des salles de spectacle

Les salles de spectacle et les théâtres de Québec et Lévis sont à nouveau touchés par les fermetures de leurs établissements qui se poursuivront jusqu’au 18 avril. Une situation qui amènera d’autres reports et des annulations.

Au Palais Montcalm, la directrice générale, Sylvie Roberge, n’est pas surprise par cette annonce du premier ministre, François Legault, tombée jeudi en fin d’après-midi.

« On s’y attendait beaucoup. Il faut vivre sur une autre planète pour ne pas réaliser que la situation ne s’améliore pas », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

La directrice générale croit que la fermeture, avec le nombre de cas qui explose, pourrait se poursuivre pendant encore quelques semaines.

Les deux concerts des Violons du Roy, prévus pour le 15 avril, au Palais Montcalm, seront remis.

Théâtres

Au théâtre, la pièce La nuit du 4 au 5, qui devait commencer le 13 avril à Premier Acte, sera décalée.

Le Pommetier, qui devait être à l’affiche du 16 avril au 9 mai, au Théâtre Périscope, subira le même sort.

Le Trident doit reprendre ses activités le 21 avril avec les pièces Ce qu’on respire sur Tatouine et La bête à sa mère de David Goudreault. À la Bordée, la première de Singulières est toujours prévue pour le 27 avril.