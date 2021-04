Belle occasion ratée

Combien de fois depuis le début de cette saison particulière a-t-on fait référence à ces fameux matchs de quatre points ? Évidemment, l’expression est galvaudée. Toutefois, jeudi, elle avait de l’à-propos.

• À lire aussi: «De grosses erreurs» –Shea Weber

• À lire aussi: «Trois cadeaux» –Dominique Ducharme

Accusant un retard de six points sur les Jets de Winnipeg, en visite à Montréal pour deux matchs, le Tricolore pouvait espérer, dans le cas d’un balayage s’approcher à deux petits points de la troupe de Paul Maurice et du troisième rang de la division Nord.

Avec trois matchs en main, par-dessus le marché. Victime d’un lent début de match, le Canadien a failli à la tâche, s’inclinant 4 à 2.

À l’instar de la rencontre de la veille à Toronto, le Tricolore a vu l’adversaire marquer dès sa première présence. Encore une fois, le Canadien a dû se mettre en mode rattrapage.

Ce qu’il a réussi en partie en répliquant 82 secondes plus tard par l’entremise de Phillip Danault. Les visiteurs ont toutefois répliqué deux fois sur leurs cinq tirs suivants. Et ce, en dépit du fait que le Canadien avait repris son erre d’aller.

Écoutez la chronique sports et société de Jean-François Baril sur QUB radio:

À la recherche de constance

Amorçant deux matchs de suite pour la première fois depuis les 18 et 21 décembre 2019, Jake Allen a pris le blâme de la défaite.

« Je suis déçu de ma première période. C’est inacceptable, a lancé le gardien du Canadien après coup. Je dois donner une chance à mon équipe de gagner. J’ai des attentes très élevées envers moi-même. Peu importe ce qui arrive devant moi, je dois trouver une façon d’arrêter la rondelle. »

Défait dans trois de ses quatre derniers matchs, le Canadien devra trouver une façon de jouer avec constance. Ce qu’il ne lui a pas été donné de faire souvent cette saison.

Dans le cas contraire, il aura de la difficulté à se faire justice contre des formations qui ne font pas de quartier comme les Jets et les Maple Leafs.

C’est d’ailleurs, dans l’espoir de secouer un peu ses troupes que Dominique Ducharme a interchangé Josh Anderson et Tyler Toffoli à la droite des deuxième et troisième trios au cours de la rencontre.

Ce qu’on a remarqué...

Des trous dans la défense

Jake Allen a accordé trois buts sur les six premiers tirs qu’il a reçus, mais il n’est pas le seul à blâmer. Sur chacun de ces buts, l’un de ses défenseurs a failli à la tâche. Joel Edmundson s’est aventuré trop loin sur le premier, Victor Mete a été incapable de neutraliser le bâton de Trevor Lewis sur le second et Jeff Petry a échappé le disque sur le troisième.

Un joueur des séries

Il reste 19 rencontres à la saison régulière, mais Corey Perry joue déjà comme si le Canadien était en séries éliminatoires. Jeudi, il a tout fait pour déranger les Jets. Il a mis en échec Trevor Lewis près de son banc pour provoquer une étincelle auprès de ses coéquipiers, il a frappé Dylan DeMelo de façon douteuse, ce qui a incité Logan Stanley à l’inviter à valser (invitation refusée), puis il est subtilement entré en contact avec Connor Hellebuyck en passant près de son demi-cercle.

Rapidité payante

Les membres du quatrième trio du Canadien ont eu le meilleur sur leurs rivaux des Jets. Plus rapides, Jake Evans, Paul Byron et Artturi Lehkonen sont souvent parvenus à effectuer des entrées de zone en plein contrôle de la rondelle, ce qui a mené à des attaques au filet adverse. Sur un jeu chanceux, Byron a marqué son 4e but de la saison.

Pile sur le poteau

De la chance, c’est ce dont aurait besoin Artturi Lehkonen pour faire bouger les cordages. En infériorité numérique, le Finlandais a reçu un relais parfait de Phillip Danault, qui l’avait repéré depuis l’arrière du filet. Malheureusement, son tir a frappé la barre transversale.

+ Jesperi Kotkaniemi Il a connu un deuxième bon match à l’aile. Sa rapidité et son physique le servent bien le long des rampes. Il est intense en replis défensifs. - Victor Mete Il a connu un match difficile. Responsable du deuxième but, il a éprouvé des ennuis dans son territoire. Dominique Ducharme lui a fait réchauffer le banc en troisième période. 4 2 Première période 1-Wpg: Josh Morrissey (3) (Perreault, Appleton)0:18 2-Mon: Phillip Danault (4) (Tatar, Kotkaniemi)1:40 3-Wpg: Trevor Lewis (2) (Pionk, Forbort)8:03 4-Wpg: Nikolaj Ehlers (16) (Connor, Stanley)13:07 Punitions: Aucune punition. Deuxième période 5-Mon: Paul Byron (4) (Petry, Kotkaniemi)15:14 Punitions: Lowry (Wpg) 0:43, Copp (Wpg) 6:47, Anderson (Mon) 7:36, Stanley (Wpg) 11:36, Perry (Mon) 11:36, Suzuki (Mon) 18:26. Troisième période 6-Wpg: Andrew Copp (13) (Connor, Scheifele)FD-19:22 Punitions: Suzuki (Mon) 15:48. Tirs au but Winnipeg 9 - 6 - 12 - 27 Montréal 18 - 11 - 9 - 38 Gardiens: Wpg: Connor Hellebuyck (G, 19-10-3). Mon: Jake Allen (P, 5-5-4). Avantages numériques: Wpg: 0 en 3, Mon: 0 en 2 Arbitres: Eric Furlatt, Brad Meier. Juges de lignes: Mark Shewchyk, Michel Cormier. ASSISTANCE: 0. Connor Hellebuyck ★ Jesperi Kotkaniemi ★★ Josh Morrissey ★★★

3e période

20:00 | Fin de la rencontre.

19:22 | BUT WPG - Andrew Copp complète la marque dans un filet désert.

15:48 | PÉNALITÉ MTL - Nick Suzuki est puni pour bâton élevé à l'endroit de Mason Appleton.

0:00 | Début de la période.

2e période

20:00 | Fin de la période.

18:26 | PÉNALITÉ MTL - Nick Suzuki est puni pour obstruction à l'endroit de Mathieu Perreault.

15:14 | BUT WGP - Paul Byron profite d'un rebond chanceux sur la bande derrière le filet de Connor Hellebuyck pour réduire l'écart à un seul but.

11:36 | Corey Perry et Logan Stanley sont chassés pour rudesse.

07:36 | PÉNALITÉ MTL - Josh Anderson est puni pour obstruction à l'endroit de Nate Thompson.

06:47 | Andrew Copp est chassé pour avoir fait trébucher Jake Evans.

00:43 | PÉNALITÉ WPG - Adam Lowry est puni pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins.

0:00 | Début de la période.

1ère période

20:00 | Fin de la période.

13:07 | BUT WPG - Nikolaj Ehlers inscrit son 16e but de la campagne et porte ainsi un dur coup à la formation montréalaise.

08:03 | BUT WPG - Trevor Lewis redonne les devants aux Jets en redirigeant une passe parfaite de Neal Pionk derrière Jake Allen.

01:40 | BUT MTL - Phillip Danault réplique rapidement en récupérant un retour de lancer de Tomas Tatar dans l'enclave.

00:18 | BUT WPG - Josh Morrissey ouvre la marque tôt dans le match en avec un bon tirs des poignets de l'enclave après avoir reçu une belle passe de Mathieu Perreault.

0:00 | Début de la rencontre.