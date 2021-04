COVID-19: 449 nouveaux cas à Québec

La Santé publique recense plus de 400 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale pour une deuxième journée, avec 449 nouvelles infections aujourd’hui.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 1683 cas supplémentaires, 8 nouveaux décès

• À lire aussi: COVID-19: nouveau sommet pour la vaccination au Québec

• À lire aussi: 15 000 doses supplémentaires et vaccination de nuit à Québec

Le nombre de cas a bondi jeudi dans la région, avec 436 infections supplémentaires, alors qu’on en recensait moins de 300 les jours précédents, à l’exception de vendredi dernier lorsqu’il y a eu 305 cas. C’est une hausse de près de 50% en une semaine.

Depuis deux jours, les nouveaux cas confirmés à Québec dépassent ceux de Montréal, où l’on est un peu en dessous des 400 cas quotidiens.

Deux décès

On note deux décès supplémentaires dans la Capitale-Nationale, pour un total de 1029 depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont aussi en hausse, pour un total de 62, dont 11 aux soins intensifs.

Parmi celles-ci, 40 sont à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et 18 à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. À titre de comparaison, dans les 7 derniers jours, la moyenne des hospitalisations dans ces deux établissements était, respectivement, de 31 et 16 personnes.

Hausse de 21%

Ce sont 218 nouveaux cas qui s’ajoutent au bilan de la Chaudière-Appalaches, contre 179 nouvelles infections la veille, en hausse de 21%. Le nombre d’infections a été multiplié par 2,5 en une semaine, puisqu’on avait 84 nouveaux cas vendredi dernier.

On compte un décès de plus depuis hier; le total s’élève maintenant à 292.

Le nombre de personnes hospitalisées à l’Hôtel-Dieu de Lévis est resté inchangé, soit 14, incluant 4 aux soins intensifs.

Tout le Québec

Pour l’ensemble de la province, 1683 nouveaux cas ont été confirmés. Avec 8 décès supplémentaires, ce sont 10 726 personnes qui ont perdu la vie à ce jour, dont 35 dans la dernière semaine seulement.

Il y a 569 patients hospitalisés, soit 3 de plus que jeudi, dont 134 aux soins intensifs, c'est-à-dire, près d'un quart.

En ce qui concerne la vaccination, 69 148 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures.

À voir aussi