Au moins 44 millions de doses reçues d'ici la fin juin

Justin Trudeau a annoncé en point de presse, vendredi, que le Canada devrait avoir reçu près de 44 millions de doses de vaccin anti-COVID d'ici la fin du mois de juin.

Cette annonce intervient alors que la troisième vague de la pandémie frappe le pays de plein fouet.

«D'ici la fin du mois de mai, nous recevrons un million de doses de Pfizer par semaine. Et en juin, nous aurons près de 2 millions de doses par semaine», a indiqué le premier ministre.

Deux millions de doses de Moderna sont attendues en avril et trois millions en mai. «Et nous nous attendons à en avoir sept millions en juin», a précisé Justin Trudeau.

Message aux jeunes

Le premier ministre a aussi tenu à lancer un message aux populations jeunes face à la troisième vague.

«Nous voyons de plus en plus de jeunes qui sont admis dans les hôpitaux à cause de la COVID-19», a dit M. Trudeau.

«Les variants sont très contagieux (...) Même si vous êtes jeunes, vous pouvez tomber très, très malades.»