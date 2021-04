Patience et optimisme chez le CF Montréal

Les joueurs du CF Montréal sont loin de s’inquiéter de cette défaite subie jeudi, à leur premier match préparatoire en Floride, contre un club de troisième division. Mais la patience sera tout de même de mise pour jeter les bases de cette formation, qui est bien différente de celle de l’an dernier.

• À lire aussi: CF Montréal : une première défaite

• À lire aussi: Des quarantaines de cinq jours à prévoir dans la MLS

• À lire aussi: CF Montréal : l’équipe enfin au complet

«Il y a des équipes, en Europe, qui prennent des années pour construire une fondation, une identité, une culture. Nous, nous n’en sommes qu’au point de départ avec tous ces nouveaux joueurs», a fait remarquer le milieu de terrain Amar Sejdic, vendredi, lors d’une visioconférence.

«C’est une question de développer des relations sur le terrain, mais aussi à l’extérieur. Pas juste en tant que coéquipiers, mais aussi en tant que gars qui aiment passer du temps ensemble, Ce ne sera pas parfait le 17 avril, à notre premier match, mais ce sera la fondation pour construire une équipe gagnante.»

Le revers de 2 à 0 subi jeudi contre le Tormenta FC, une équipe de troisième division basée en Georgie, n’a absolument rien d’alarmant à ses yeux.

«Pour les gens qui ne voient pas les choses de l’intérieur, ça peut être facile de tirer des conclusions d’une défaite de 2 à 0, a reconnu Sejdic. Mais on est en train de mettre en place ce que le personnel d’entraineurs veut qu’on fasse. Nous avons eu beaucoup d’opportunités de marquer que nous n’avons pas prises. C’est mieux de les rater maintenant que lorsque la saison sera commencée.»

Une motivation supplémentaire

Zorhan Bassong, qui vient tout juste de rejoindre l’équipe après avoir représenté le Canada dans le tournoi de qualification olympique au Mexique, était lui aussi serein au lendemain de ce premier match préparatoire.

«L’équipe a été longuement séparée avec des gars qui revenaient entre autres des équipes nationales. On n’a eu qu’un seul entrainement pour préparer ce match. De ce que j’ai vu, il y a beaucoup de trucs sur lesquels il faut travailler, mais je pense aussi qu’il y a beaucoup de trucs positifs qu’on peut retenir.»

Acquis en décembre dernier par la formation montréalaise, le défenseur torontois de 21 ans est bien heureux de commencer la saison, et son aventure en Major League Soccer avec le CF Montréal, avec un affrontement contre le Toronto FC.

«Je crois que c’est une bonne opportunité pour nous puisque c’est notre grande rivale. D’une certaine manière, on veut être prêts pour ce match. Les joueurs veulent se concentrer là-dessus et sont vraiment motivés à jouer contre cette équipe, a dit Bassong. Personnellement, je n’aurais pas pu espérer mieux que de jouer contre Toronto dès le premier match. Ça me donne beaucoup de motivation pour m’entrainer plus fort.»

Le CF Montréal disputera son deuxième et dernier match préparatoire dimanche, contre les Rowdies de Tampa Bay.