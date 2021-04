Port du masque à l'extérieur: les policiers surveilleront les parcs

Citoyens, à vos masques! Les policiers seront plus visibles dans les endroits publics pour faire respecter le port du couvre-visage à l’extérieur, une nouvelle mesure sanitaire qui s’applique aux gens ne résidant pas à la même adresse.

• À lire aussi: Nouvelle règle sanitaire: quand faut-il porter le masque à l’extérieur?

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«Ce week-end, il y aura beaucoup plus de surveillance dans les parcs», signale la porte-parole du Service de police de Québec (SPVQ) Sandra Dion.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le beau temps qui s’annonce incite également les corps policiers montréalais à veiller au grain.

«Dans chaque poste de quartier, des effectifs policiers ont été dégagés des patrouilles régulières afin d’assurer une visibilité spécifique aux problématiques locales. Une attention particulière sera portée aux endroits hautement fréquentés, comme les parcs et le Vieux-Montréal», précise-t-on à la direction des communications.

François Legault a annoncé, en début de semaine, que le port du masque sera désormais requis pour les activités extérieures, incluant la marche, lorsqu’elles sont pratiquées avec des gens d’une autre bulle familiale. Le seul moment où il est permis de retirer son couvre-visage, c’est lorsque vous êtes assis à deux mètres de distance de vos compagnons de loisirs.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«Cette obligation s’applique à toute personne qui pratique une activité de loisir ou de sport – donc incluant jouer dehors, marcher, courir, le golf, etc. – en groupe de plus de deux personnes», souligne le relationniste du ministère de la Santé.

Ainsi, les couples de marcheurs ou de joggeurs sans couvre-visage qui n’habitent pas ensemble sont tolérés. Mais attention, le masque sera exigé si votre groupe compte plus de deux personnes.

Avertissement

Avis aux récalcitrants: les amendes sont salées. «Le constat d’infraction est de 1550$», insiste l’agente Dion. Mais les citoyens distraits ou qui ne sont pas au courant des nouvelles règles auront une chance de rentrer dans le rang avant d’être sanctionnés.

«On va gérer ça de la même façon qu’on a fait depuis le début de la pandémie, c’est-à-dire, dans un premier temps, on va demander à la personne de porter le masque et si la personne finalement ne veut pas, c’est à ce moment-là qu’on va sévir. On demande aux personnes de collaborer», fait valoir la porte-parole du SPVQ.

Les membres d’une même famille pourront cependant marcher ensemble ou pratiquer leur sport favori sans masque. Des interpellations ne sont pas exclues pour s’assurer que des gens regroupés résident bel et bien à la même adresse.

Les policiers feront preuve de «bon jugement», assure la policière. «À la limite, [les policiers] vont vous interpeller et ils vont vous poser la question». Une mère accompagnée de ses trois enfants ne devrait toutefois pas avoir à s’inquiéter.

Mais mieux vaut tout de même traîner un couvre-visage dans ses poches, même pour votre marche matinale ou une escapade au parc en famille. Une rencontre fortuite avec des amis pourrait vous forcer à vous masquer.

Ce qu'il faut savoir

En zones rouges, les activités extérieures sont permises en groupe de huit personnes maximum. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque le groupe est composé de plus de deux personnes qui ne résident pas ensemble.

En zones orange, les activités extérieures sont permises en groupe de douze personnes maximum. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque le groupe est composé de plus de deux personnes qui ne résident pas ensemble.

Par exemple, deux personnes qui n’habitent pas à la même adresse peuvent aller marcher ou pratiquer un sport sans masque. À plus de deux personnes, le port du couvre-visage est requis, sans quoi des sanctions peuvent s’appliquer.

Exceptions: lorsque les gens sont de la même bulle familiale ou lorsque les personnes sont assises à deux mètres de distance. Les enfants de 10 ans et moins n’ont pas à porter le masque.

Constat d’infraction pour les récalcitrants: 1550$.

À VOIR AUSSI