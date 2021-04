Quatre ans de pénitencier pour avoir violé une ado saoule

Un Montréalais qui a saoulé une ado de 14 ans pour l’agresser sexuellement et ensuite l’abandonner en pleine rue à demi consciente a écopé de quatre ans d’incarcération, au terme desquels il risquera la déportation.

« Compromettant l’épanouissement personnel ainsi que le développement sain et autonome, la violence sexuelle commise sur un enfant peut altérer à jamais la vie de celui-ci », a lancé la juge Nathalie Duchesneau avant de condamner Vickney Pierre, récemment, au palais de justice de Montréal.

Le demandeur d’asile de 35 ans en avait 26 quand il a commis son crime en 2012. À l’époque, c’était la victime qui lui avait fait une demande d’amitié sur Facebook. Des échanges virtuels s’en sont suivis, puis par téléphone, jusqu’à ce que Pierre invite l’adolescente chez lui.

Vodka-jus d’orange

Une fois sur place, Pierre lui a offert un verre de vodka mélangé à du jus d’orange. Il a ensuite insisté pour qu’elle consomme plus. Peu après, il l’a emmenée dans la chambre où la jeune fille a subi une agression sexuelle complète.

« Elle mentionne à plusieurs reprises qu’elle ne veut pas, indique le résumé des faits. Dès le début et tout au cours des attouchements, elle a tenté de le repousser avec le peu de force dont elle était capable malgré son état d’intoxication. »

Par la suite, la victime a demandé de partir. Pierre l’a alors conduite vers un arrêt d’autobus, mais en chemin, l’ado s’est sentie mal et est descendue de la voiture pour vomir. Elle s’est effondrée à demi consciente dans la rue.

Si Pierre a plaidé coupable, il a ensuite tenté de se déresponsabiliser auprès d’un agent de probation qui a noté que l’agresseur avait « une pauvre capacité d’introspection ».

« Enclin à faire porter à la victime la plus grande part de la motivation à leur rencontre et à la relation sexuelle, son discours tend à le présenter comme une victime de la situation », a indiqué l’agent.

Traumatisme

La victime, elle, est toujours traumatisée.

« J’ai souvent l’impression de ne plus avoir de valeur, a-t-elle écrit dans une lettre adressée à la cour. D’ailleurs, je n’ai jamais réussi à avoir de relation de couple. L’agression que j’ai subie m’a fait développer une peur intense de m’attacher émotivement à quelqu’un, puis de me faire blesser physiquement et mentalement par cette même personne et finalement me faire jeter comme on jette de la poubelle dans la rue. »

Sauf que si la défense demandait deux ans moins un jour de prison, en soulignant le cheminement « remarquable » du violeur depuis les événements, la juge a estimé que c’était beaucoup trop clément.

D’autant plus que la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen, a récemment rappelé l’importance de condamner fortement les crimes sexuels contre les mineurs.

« Protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial », avait dit le plus haut tribunal du pays.

Ainsi, la juge Duchesneau a condamné Pierre à quatre ans d’incarcération.

Et dès qu’il aura fini sa peine, Vickney Pierre pourrait être expulsé du Canada.