LAVUE.ca voit grand: plus grande lunetterie au pays et direction Dubaï

LAVUE.ca voit grand et a ouvert à Québec, vendredi, la plus grande lunetterie au Canada, selon la direction, avec une voûte bancaire pour les montures de luxe. D’ici un an, l’entreprise souhaite également mettre les pieds à Dubaï.

Malgré les impacts de la pandémie ces derniers mois, la chaîne LAVUE.ca prévoit injecter environ 6 millions $ dans sa croissance en 2021 et cinq nouveaux magasins devraient s’ajouter au réseau de neuf succursales.

La prochaine boutique du groupe à ouvrir ses portes sera d’une superficie de 16 000 pieds carrés, à Beauport. L’investissement atteint les 2 millions $. En plus du service d’optométrie, environ 5000 montures seront offertes.

« Château fort »

Photo courtoisie

Cette nouvelle clinique deviendra le « château fort » de LAVUE.ca et ce concept devrait, éventuellement, faire des petits dans d’autres régions.

« On poursuit notre croissance. [...] On veut avoir le plus d’offres possible au même endroit. Ça va être le plus gros magasin de lunetterie au Canada », a indiqué au Journal Martin Chartrand, directeur et opticien. « Notre nouveau magasin est situé dans une ancienne caisse populaire. Nous avons une voûte où il va y avoir des exclusivités avec des montures de très grande valeur, entre 1000 $ et peut-être plus de 15 000 $ », poursuit-il.

On peut notamment penser à des montures de marque GUCCI, Dior, DITA, Leisure Society, OMEGA, Moncler, Loewe et Victoria Beckham.

Dans une deuxième phase, qui devrait être complétée au cours des prochaines semaines, la direction prévoit ajouter un salon de coiffure ainsi qu’un salon d’esthétique dans son établissement situé dans le Méga Centre Beauport. L’objectif est d’offrir une nouvelle expérience aux clients.

Retour en force

Après une faillite et la vente du nom de la compagnie à l’opticienne Véronique Michaud en 2019, LAVUE.ca cherche aujourd’hui à reprendre des parts de marché. En 2017, la chaîne québécoise comptait une cinquantaine de points de vente dans la province et en Ontario.

La compagnie prévoit ouvrir son premier magasin à Dubaï au début 2022. L’investissement devrait être d’environ 1 million $.

D’ici la fin de l’année, la direction espère également élargir son réseau au Canada. Actuellement, LAVUE.ca est seulement au Québec.

« En plus de Beauport, nous avons encore quatre ouvertures de prévues pour cette année », avance M. Chartrand. Au moins une des nouvelles boutiques devrait ouvrir à l’extérieur du Québec.

D’ici cinq ans, la direction espère aussi avoir des magasins aux États-Unis ainsi que du côté de l’Europe. La chaîne LAVUE.ca compte présentement une centaine de travailleurs.