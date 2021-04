«Mortal Kombat»: place aux combats

Nouvelle itération cinématographique du célèbre jeu vidéo, «Mortal Kombat» promet une débauche de cascades. Voici, en mots clés, ce qu’il faut savoir du long métrage pour patienter encore un peu avant sa sortie.

«Mortal Kombat», c’est une franchise de 11 jeux vidéo et deux films en prises de vues réelles. Il y a aussi des «comics», des romans et des séries télévisées. Bref, de quoi s’assurer un bassin non négligeable d’amateurs. C’est pourquoi, après l’échec des deux longs métrages précédents, sortis en 1995 et 1997, il fallait repartir l’histoire à zéro tout en respectant le canon de départ. C’est la mission que s’est fixée Simon McQuoid, qui signe ici sa première réalisation.

«C’est brutal, il y a plein d’action, des combats vraiment intenses et une foule de "easter eggs" (oeufs de Pâques) pour les fans purs et durs. Même si vous n’avez jamais connu les jeux "Mortal Kombat", vous pourrez parfaitement apprécier ces personnages. Kano est hilarant, Sub-Zero est sans pitié, Jax est magnifique, Sonya est une machine et Cole sert de guide dans cet univers fou, incroyable et massivement excitant», a-t-il dit.

Intrigue

Le scénario demeure, à quelques exceptions près, dans le connu. Cole Young (Lewis Tan, qu’on peut voir dans «Iron Fist» et «Wu Assassins» chez Netflix), un champion de MMA, ne comprend pas pourquoi le sorcier Shang Tsung (Chin Han) lui envoie Sub-Zero (Joe Taslim), son tueur le plus redoutable, pour le supprimer. Sur les conseils de Jax (Mehcad Brooks), il part donc à la recherche de Sonya Blade (Jessica McNamee). Et, afin de défendre le Royaume Terre des forces de l’Outre Monde, il aura à s’entraîner et à faire équipe avec des combattants qui sauront l’aider.

Écriture

Le scénario est l’œuvre d’Oren Uziel et de Greg Russo, d’après une intrigue développée par ce dernier et Dave Callaham. Il faut savoir que Greg Russo a figuré dans le top 50 des meilleurs joueurs de «Mortal Kombat» au monde et dans le top 15 aux États-Unis!

Pour celui qui a retrouvé de vieux dessins inspirés par le jeu et faits lorsqu’il avait 12 ans, «les jeux vidéo ont toujours été un moyen de me défouler quand j’étais jeune. "Mortal Kombat" était l’un des titres auquel je jouais le plus souvent. Je pouvais passer des heures à l’arcade après l’école à jouer avec mes amis. Et j’avais toutes les versions pour ma console.»

Le fait que sa femme soit enceinte pendant le processus d’écriture lui a amené à se questionner sur la paternité, «et j’ai canalisé toutes ces peurs et ces émotions en écrivant le personnage de Cole Young.»

Sonya

À l’inverse de Cole et de Jax, Sonya n’arbore par de tatouage en forme de dragon. Elle ne fait pas partie des combattants choisis. Mais cela ne l’empêche pas de se joindre au groupe. Pour le rôle, Jessica McNamee a donc plongé dans la mythologie de «Mortal Kombat». «J’avais tellement de choses à apprendre, a expliqué celle qui n’avait jamais joué à l’un des jeux. J’ai appris le passé de Sonya et les causes de sa rivalité avec Kano. Si je m’étais contentée de lire le scénario, je n’aurais jamais réalisé à quel point elle le déteste.»

Combats

Chorégraphiées spécifiquement pour le film, sans s’inspirer de ceux d’autres longs métrages du même genre, les scènes de combat ont été répétées pendant des semaines à Adélaïde, en Australie, sous l’œil de Nino Pilla, spécialiste d’arts martiaux. De surcroît, l’acteur japonais Hiroyuki Sanada (on l’a vu dans «47 Ronin» et dans «Le Wolverine») ayant été choisi pour incarner Scorpion, les autres acteurs ont pu bénéficier de ses conseils. Quant à Lewis Tan, il avait une longueur d’avance sur ses confrères et consoeurs puisque son père était un coordonnateur de combats. Il était donc conscient, comme il l’a souligné, que «la caméra ne fait pas passer la force, elle fait passer la vitesse et les angles. Il faut donc adapter son style de combat à cette spécificité.»