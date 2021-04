«Nomadland»: parce que nous sommes nomades...

En ce moment, la simple notion de voyage a quelque chose d’irréel. Irréel parce qu’impossible. Est-ce pour cette raison que «Nomadland» est aussi troublant? Ou est-ce parce que de bouger, de partir et de changer d’endroit réveille en nous quelque chose de basique, de primaire? Comme un besoin qu’on ignorait.

On le sent dès les premiers moments, Fern (Frances McDormand, éblouissante), la soixantaine, ne va pas de ville en ville par choix. Elle apprend encore à vivre dans son camion, à se laver dans les toilettes des aires d’autoroute ou des stations service. Et elle se déplace en fonction des emplois disponibles. Elle y rencontre d’autres personnes, de son âge, plus vieilles, plus jeunes aussi. Qui sont sur la route comme elle, soit par nécessité, soit par envie.

Filmés par Chloé Zhao avec la même maîtrise que dans «The Rider», les paysages américains prennent une dimension philosophie, presque spirituelle, impression accentuée par le «Oltremare» de Ludovico Einaudi qui souligne discrètement les couleurs d’un coucher de soleil, d’ombres sur des pierres ou du début du jour.

Avec un scénario adapté de de l’ouvrage de Jessica Bruder intitulé «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century», le film aurait pu avoir des airs de documentaire sur la population nomade américaine, sur ces travailleurs laissés sur le carreau par les crises économiques successives. Il n’en est rien. «Nomadland» est une sorte de «Raisins de la colère» du XXIe siècle. Mais au contraire de la version cinématographique de John Ford de 1940 (le roman de John Steinbeck date de 1939) avec Henry Fonda, il n’y a pas de révolte dans «Nomadland». On y trouve une indicible poésie, une incroyable ode à l’espoir et un hommage à une femme (et à travers elle, à toute une communauté) exceptionnelle.

À travers ces vies ordinaires, ces moments d’existence inconnus qui nous paraissent pourtant si familiers, Chloé Zhao nous pousse à une réflexion sur la notion de «maison», sur la signification des liens qui nous unissent à la terre sur laquelle on vit, sur ces désirs de partir qu’on n’assouvit jamais. En se donnant corps et âme à son rôle, Frances McDormand devient Fern au point qu’on ne sait plus si elle ne fait que revivre son passé.

Les deux femmes nous font le plus beau des cadeaux: celui de nous offrir la liberté. Celle de rester. Ou celle de partir. Et le cadeau de partir à la découverte d’autrui. Pour se trouver.