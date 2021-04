COVID-19: un Québécois sur cinq a reçu une dose du vaccin

Le Québec a fracassé jeudi son record de vaccination en une journée : 69 184 personnes ont reçu une dose, entre autres, grâce à l’ouverture de cliniques sans rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca. Ce sont désormais plus de 1,7 million de citoyens, soit plus d’un Québécois sur cinq, qui ont été inoculés. Chez les 70 ans et plus, la proportion de gens qui ont reçu une injection frôle le 80 %.

• À lire aussi: Des régions plus vaccinées que d’autres