Saint-Esprit: autre accident de moto

Un autre accident impliquant une motocyclette est survenu samedi midi, cette fois à Saint-Esprit, dans Lanaudière.

• À lire aussi: Un motocycliste meurt à la suite d’une embardée à Saint-Hugues

Un camion et une moto sont entrés en collision vers 12 h 30 sur la route 125, entre les rues Roger et Robert. Aucun détail n’était disponible au moment d’écrire ces lignes.

«On ne connait pas la nature des blessures de la victime, qui a été transportée à l’hôpital», a indiqué Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Une enquête a été ouverte et la circulation a été perturbée dans le secteur.

Plusieurs accidents récents

Rappelons que plusieurs accidents impliquant des motos sont survenus au cours des derniers jours.

Certains de ces drames ont fait des blessés graves et d’autres des morts. C’est le cas notamment pour un motocycliste de 49 ans qui a perdu la vie vendredi à Saint-Hugues, en Montérégie, à la suite d’une embardée dans une courbe, et pour un motocycliste de 65 ans décédé mercredi, à Sainte-Marie-Madeleine, dans la même région. De plus, le 4 avril, un motocycliste de 32 ans est décédé à Saint-Casimir, dans Portneuf, à la suite d’une sortie de route.