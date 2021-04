Prince Philip: «Son ultime emploi a été de ne jamais laisser tomber la reine»

La mort du duc d’Édimbourg, conjoint de la reine Elizabeth depuis 1947, marque peut-être un tournant de la monarchie britannique. L’historien et monarchiste James Jackson situe cet événement historique, où la reine d’Angleterre perd son plus fidèle allié.

Que peut-on retenir de la vie du prince Philip ?

James Jackson

Historien

D’abord, sa longévité ; il a battu le record pour le conjoint d’un monarque. Il faut noter que le mariage d’Elizabeth et de Philip n’était pas arrangé.

Au contraire, le militaire de carrière n’était pas le prétendant idéal pour la jeune princesse destinée à prendre le trône. Malheureusement, la vie de Philip a aussi été marquée par des gaffes, des traits d’esprit. Philip « le blagueur » n’était pas toujours politiquement correct.

Pourquoi sa mort annoncée hier est-elle devenue un événement aussi médiatisé ?

Évidemment, la monarchie britannique a toujours attiré l’attention, au Royaume-Uni, dans le Commonwealth, mais aussi partout dans le monde. Or, la série de Netflix The Crown a manifestement fait en sorte de rehausser la popularité de la couronne britannique et de Philip Mountbatten.

Ils sont devenus des stars malgré eux puisqu’ils n’ont pas collaboré à la série. Maintenant, tout le monde croit connaître chaque membre de la famille royale.

Pour les Britanniques, le fait qu’il soit un vétéran, un combattant de la Deuxième Guerre mondiale, compte aussi.

Le conjoint d’Elizabeth II a-t-il eu une vie heureuse ?

Non. Son mariage a coupé court à sa carrière professionnelle.

Il a eu aussi plusieurs frustrations, notamment quant à son nom. Le prince Philip voulait évidemment donner son nom de famille à ses quatre enfants, mais la couronne en a décidé autrement, de sorte que ceux-ci portent le nom de la reine, Windsor.

« Je ne fais rien dans cette maison », déplorait celui qui marchait toujours deux pas derrière sa conjointe. Il a cependant accepté son rôle au fil du temps. Son ultime emploi a été de ne jamais laisser tomber la reine.

Y a-t-il un élément marquant qu’on peut retenir de sa vie ?

Difficile de trouver un élément plus marquant que d’être le conjoint de la reine d’Angleterre.

On peut dire qu’il a consacré sa vie à faire son devoir par le biais d’œuvres caritatives, par exemple.

Il a parrainé quelque 800 organisations et participé à environ 22 000 événements. C’est une vie consacrée à dévoiler des plaques et à inaugurer des monuments.