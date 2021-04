Acquisition de David Savard: Julien BriseBois démontre tous ses talents de comptable

La tâche a été très compliquée en raison du plafond salarial, mais le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a réussi à amadouer d’autres clubs avec des choix au repêchage pour faire l’acquisition du défenseur québécois David Savard.

Le Lightning ne déboursera que 25% du salaire restant de Savard, qui touchera un total de 4,25 M$ pour la saison avant de devenir joueur autonome sans compensation. BriseBois a dû céder des choix de première ronde en 2021 et de troisième tour en 2022 aux Blue Jackets de Columbus pour qu’ils acceptent de retenir 50% de son salaire, puis un choix de quatrième ronde aux Red Wings de Detroit afin qu’ils paient 25% de celui-ci.

«Nous avons [essentiellement] utilisé nos choix au repêchage pour acheter de l'espace, acquérir un bon joueur et le faire entrer dans notre équipe, a expliqué BriseBois samedi, dans une vidéoconférence. Et je sais que nous allons être plus difficiles à affronter lors des séries éliminatoires parce que David Savard va porter notre maillot.»

Connu

Le Lightning connaît bien Savard. En plus de l’avoir affronté six fois cette saison, il a dû percer son jeu défensif neuf fois en séries lors des deux dernières campagnes. BriseBois n’a pas caché qu’il avait été très impressionné.

«Nous avons eu la chance de voir David jouer contre notre équipe au cours des deux dernières séries éliminatoires, de voir comment il est difficile de jouer contre lui, de voir qu’il est dur et lourd et comment il est fiable en défensive», a expliqué le DG.

«Il ajoute une présence de vétéran sur le flanc droit. Il a joué dans de gros matchs de séries. Il est gros, il est droitier et il se présente tous les soirs. C’est vraiment un bon ajout pour notre brigade et je crois qu’il est impatient de faire un long chemin en séries», a ajouté l’entraîneur-chef Jon Cooper.

Savard est pour sa part revenu sur la série d’événements qui ont mené à cette transaction. En effet, les Jackets l’ont retiré de la formation jeudi pour éviter une blessure alors qu’ils affrontaient... le Lightning.

«Les 48 dernières heures ont été plutôt intéressantes, a laissé entendre Savard, samedi. C'était une situation un peu bizarre de ne pas jouer avec ses coéquipiers. Mais de toute évidence, la façon dont les choses se sont déroulées, je suis vraiment ravi de rejoindre Tampa. Ils ont une équipe formidable depuis un certain nombre d’années. Ainsi, je suis vraiment ravi de rejoindre une équipe qui a une chance de remporter la coupe Stanley.»