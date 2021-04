Athlétisme: décision lourde de conséquences

Plongé dans un dilemme pouvant mettre en péril ses chances de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, le spécialiste de la marche olympique Mathieu Bilodeau a finalement accepté l’invitation de l’équipe canadienne à participer à la Coupe panaméricaine, qui se déroulera le 9 mai à Guayaquil, en Équateur.

Au 41e rang du classement mondial avant le début de la pandémie, Bilodeau pointe maintenant en 54e position, lui qui n’a pris le départ que d’une seule course en un an. Les 60 premiers obtiendront leur billet pour Tokyo.

« J’étais au pied du mur pour accepter l’invitation de l’équipe canadienne, a résumé Bilodeau, qui n’avait pas été en mesure de compléter l’épreuve de 50 km aux Jeux de Rio en 2016.

« Des coureurs avec des temps de 10 minutes plus lents que moi m’ont dépassé au classement parce qu’ils ont l’opportunité de participer à plusieurs courses et améliorent ainsi leur classement. Parmi les coureurs qui m’ont dépassé au classement, personne n’a réussi une meilleure performance sur papier que moi, mais ils ont obtenu des points bonus comme champion national. »

Initialement, Bilodeau souhaitait prendre le départ du Championnat d’Europe à Prague, mais ce n’est pas possible. Il aurait pu demeurer en Europe après sa participation au 35 kilomètres de Slovénie, mais cela aurait exigé des sacrifices importants sur les plans financier et professionnel. Le délai entre les deux courses était de plus d’un mois. Cette option a donc été rayée, et il est rentré au Québec.

« Les conditions auraient été parfaites à Prague pour réaliser le standard olympique de 3 h 50 min, alors que je vais courir à 35 degrés Celsius en Équateur, a expliqué Bilodeau. Il faudra que je sois intelligent et vise la meilleure position possible au classement, et non un objectif de temps. Avec une telle chaleur, c’est très rare de réaliser un temps de 3 h 50. Il y a trois ans, j’avais terminé en 4e place malgré une entorse à la cheville en milieu de course. »

Championnat canadien en péril

Bilodeau aurait pu éviter le voyage en Équateur s’il avait obtenu l’assurance de participer au Championnat canadien à Québec, le 23 mai, mais l’événement est en péril compte tenu de la situation sanitaire.

Une victoire au Championnat canadien lui vaudrait de précieux points, comme le prévoit un titre national peu importe le pays. Plusieurs de ses adversaires ont eu ou auront droit à un championnat national pour engranger des points.

« J’ai fait des points en Slovénie, mais je m’attendais à plus afin de solidifier mon classement et pouvoir me concentrer sur ma préparation olympique, mais je n’ai pas ce luxe maintenant, a expliqué Bilodeau. En raison de l’incertitude concernant le Championnat canadien, je ne peux pas prendre une chance de ne pas aller en Équateur. »

Pas facile de se motiver

L’absence de courses et la pandémie ont miné la motivation de Bilodeau.

« Par moment, la motivation a été plus difficile, mais j’ai gardé la tête haute. J’ai passé deux mois cet hiver à Vancouver pour m’entraîner avant la compétition en Slovénie. Après deux semaines de quarantaine et un entraînement dans mon sous-sol, je m’entraîne maintenant sur la promenade Champlain. »