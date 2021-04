COVID-19: Chaudière-Appalaches enfile les tristes records de cas

La direction de santé publique de Chaudière-Appalaches rapporte 244 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, fracassant un triste record pour une troisième journée consécutive pendant que la situation de Québec semble s’améliorer.

Près de 14 000 cas ont désormais été rapportés au sud de la Vieille capitale depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 1357 personnes contaminées – soit environ 10% de tous les cas – l’ont été dans les huit derniers jours.

Les hospitalisations ont quant à elles légèrement augmenté à l’Hôtel-Dieu de Lévis, où 20 patients (+3), dont cinq aux soins intensifs (-), sont désormais traités pour des complications liées à la COVID-19.

Rappelons qu’au pire de la première vague, seulement 10 personnes étaient hospitalisées simultanément dans la région en raison du virus.

Baisse de cas à Québec

La Capitale-Nationale, de son côté, a droit à un bref répit. Si les 331 nouveaux cas recensés demeurent toujours très élevés, il s’agit d’une diminution de près de 20% par rapport à la veille. À ce jour, 27 600 individus ont contracté le virus à Québec.

L’ensemble des hospitalisations de la région est cependant demeuré stable dans les dernières 24 heures, avec 69 patients. Toutefois, deux personnes de plus ont été transférées dans les unités de soins intensifs, pour un total de 15.

Pour une troisième de suite, on rapporte deux nouvelles victimes du virus, portant le compte à 1033 décès depuis mars 2020.

Vaccination de nuit

Par ailleurs, la Capitale-Nationale a mené sa première opération de vaccination de nuit, samedi soir, entre 21h et 5h, au centre Expo Cité. Il s’agissait d’une première au Québec.

Les 950 places disponibles pour obtenir le vaccin d’AstraZeneca pour les personnes de 55 ans et plus se sont envolées en un rien de temps. Si bien que le CIUSSS compte bien répéter l’expérience.

« Cette mobilisation de la population est remarquable et fait en sorte que nous pourrons envisager de répéter l’expérience ultérieurement, notamment lors les arrivages de doses seront plus importants », a fait savoir Mélanie Otis, porte-parole de l’organisation.

D’ailleurs, « la réponse de la population de la Capitale-Nationale est excellente » concernant la réception pour le vaccin AstraZeneca. Un total de 31 386 personnes ont pris rendez-vous pour obtenir leur première dose d’ici le 17 avril. Mais il reste encore quelques milliers de places à combler au courant de la semaine.

Du côté de Portneuf et de Charlevoix, l’entièreté des 780 rendez-vous a été prise pour obtenir le vaccin anglais aux centres Rolland-Dion et à l’aréna de Baie-Saint-Paul, mardi et jeudi prochain.

