[EN IMAGES] Vieux-Montréal: couvre-feu à 20 h sous haute tension

De violents affrontements ont éclaté entre récalcitrants aux mesures sanitaires et policiers dès l’arrivée du couvre-feu dimanche soir après un week-end de débordements dans les parcs.

Des centaines de personnes se sont rassemblées illégalement peu avant 20 h à la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal.

« Fuck Legault, non au couvre-feu, et liberté », scandaient des manifestants en faisant éclater des feux d’artifice.

Ils ont aussi brisé des bancs, mis le feu à des poubelles en plus de fracasser plusieurs fenêtres de commerçants, selon ce qu’a pu observer Le Journal sur place.

Il y avait de la tension dans l’air, au point où certains d’entre eux portaient des gilets par balle. Un caméraman s’est même fait agresser physiquement par un manifestant.

Une heure à peine après le début du rassemblement, la police tentait difficilement de disperser la foule.

« On reste groupés », criaient les manifestants, dont la majorité ne portait pas de couvre-visage.

Policiers aux aguets... dans les parcs

Selon nos observations, la manifestation anti-mesures sanitaires a surpris les policiers de Montréal.

Ceux-ci étaient plutôt présents en grand nombre dans les parcs afin de surveiller l’entrée en vigueur du couvre-feu, qui s’est finalement déroulé dans le calme.

Plusieurs débordements cette fin de semaine semblaient les avoir incités à accentuer leur présence dans ces endroits.

D’ailleurs, le parc Jeanne-Mance a été évacué vendredi, vers 20 h 30, en raison de nombreux rassemblements. Le lendemain, les policiers ont dû disperser à nouveau des gens au parc Lafontaine.

Or, le temps froid et la fin du week-end ont aidé au respect des règles sanitaires dans les parcs dimanche.

Sur le flanc du Mont-Royal, les joueurs de tam-tam ont ramassé leurs instruments dès 19 h, malgré un après-midi marqué par de nombreuses contraventions données (voir autre texte).

« Pour notre part, ça s’est bien passé aujourd’hui. On a respecté la distanciation et le port du masque, mais il y a eu quelques arrestations. [Les policiers] font leur job et moi, j’ai fait la mienne pour que tout aille bien », lance Charles Emond, alors qu’il quittait le parc Jeanne-Mance accompagné par son ami.

« On vient de l’Ontario. On pensait que le couvre-feu arrivait à 22 h ce soir », a dit Ariane avant de remballer son haut-parleur et de quitter les lieux.

Experts inquiets

Ces relâchements et la montée des variants préoccupent toujours les experts, alors que les jeunes sont davantage touchés par les nouvelles infections.

« C’est désespérant. Sérieusement en me promenant comme ça et en voyant les gens, alors que moi je suis de retour du travail, que je travaille avec des gens qui sont épuisés de donner tout le temps, leur 120 %, qui n’en voient pas le bout », s’est indigné le Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.