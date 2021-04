[EN IMAGES] Voici 9 choses à savoir sur le patrimoine arboricole de Québec

L'orme au boulet de la rue Saint-Louis n'est plus. Sa disparition aura fait prendre conscience à plusieurs qu'un arbre peut avoir une valeur historique.

Lorsqu'on pense au patrimoine, c'est bien souvent des personnages, des événements ou des bâtiments qui nous viennent à l'esprit. Pourtant, cette notion est beaucoup plus large que ça et elle englobe bien d'autres choses, notamment les arbres. Plusieurs ont d'ailleurs marqué l'histoire de la capitale, et on peut ainsi les considérer comme des arbres patrimoniaux. Certains existent toujours. Ils ont été témoins d'événements historiques, ou encore leur valeur réside dans leur longévité ou leur descendance. D'autres sont disparus depuis longtemps, mais à leur époque, ils avaient frappé l'imaginaire des résidents de la ville.

Nous vous présentons aujourd'hui quelques-uns de ces arbres patrimoniaux. Pour un panorama complet, référez-vous au livre cité en fin de texte.

1) Le couvert forestier de Québec à l'arrivée de Champlain

Photo Association forestière des deux rives

Avant l'arrivée de Champlain, ce qui est devenu l'agglomération urbaine de Québec n'était qu'une forêt. À quoi donc pouvait-elle ressembler?

Depuis de nombreuses années, des chercheurs de l'Université Laval tentent de percer ce mystère, et ils ont une bonne idée de ce qui recouvrait jadis le plateau du Cap Diamant. À partir de vieux pollens, de rares tourbières et de charbon laissé par d'anciens feux de forêt, ils concluent qu'il y a 5500 ans, une sapinière à bouleau blanc aurait été dominante chez nous.

Par la suite, la température s'adoucissant, une érablière à bouleau jaune aurait pris le relais, avant d'être envahie par une érablière laurentienne, dominée par l’érable à sucre et le tilleul américain.

Entre 1608 et 1685, environ 50% de la forêt du plateau de Québec était éliminée; l’agriculture avait quasiment fait disparaître l’érablière laurentienne. Quelques vestiges de ce couvert forestier ancestral subsisteraient à Pointe-de-Sainte-Foy et sur le campus de l’Université Laval (pour obtenir plus de détails, voir le magazine Contact de l’Université Laval, hiver 2008).

2) L'arbre emblématique de la capitale

Photo Archives de la Ville de Québec

À partir des années 1970, sa population a grandement diminué au Québec en raison de l'apparition de la maladie hollandaise de l'orme, propagée par le scolyte, un petit insecte qui transporte le champignon responsable de la maladie.

En 1981, la Ville de Québec a mis en place un programme de détection et d’élimination des ormes malades. L’action a porté fruit, puisqu’on retrouve aujourd’hui sur le territoire de la capitale plus de 20 000 ormes.

En 1991, l'administration municipale faisait de l'orme d'Amérique son arbre emblématique.

Deux ormes attirent notre attention. D’abord, sur l’avenue du Cardinal-Bégin, près de la Grande Allée, se trouve l’orme qui, aux yeux de Suzanne Hardy, phytotechnicienne, botaniste, autrice et illustratrice-botaniste, est probablement le plus beau spécimen de la ville.

L’autre se trouve sur la Grande Allée, face au pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ. Il a au moins 200 ans et sa canopée est exceptionnelle. Il a été témoin de toute l’histoire de ce secteur de la Grande Allée. Toutefois, la construction du pavillon muséal l’a grandement fragilisé.

3) Les vieilles pruches de Sainte-Foy

Capture d'écran

La pruche possède un petit signe distinctif. Sa forme conique et élancée pointe vers l'est sous l'effet du vent. C'est une sorte de boussole. De nos jours, elle est peu répandue dans la région de Québec. Pourtant, elle a fait partie de l'histoire de notre ville.

Le tannage des peaux est considéré comme l'une des premières activités industrielles au pays. Alors qu'en Europe on traitait le cuir en se servant du tanin des chênes, on utilisait plutôt chez nous celui des pruches, plus abondantes et riches en acide tanique.

Au XIXe siècle, on comptait, dans le secteur des rues Arago et Saint‐Vallier, une trentaine de tanneries qui profitaient de leur présence. L’urbanisation et le développement agricole ont tôt fait de raréfier cette essence dans la région. Néanmoins, dans le boisé Neilson de la Pointe-de-Sainte-Foy se trouve une prucheraie d’exception.

On estime que ses pruches ont entre 200 et 250 ans. Dans des conditions optimales, ces arbres peuvent atteindre 600 ans. Toutefois, leur sort est incertain face à des projets immobiliers qui les remplaceraient par des tours d’habitation.

On en retrouve également au parc historique Cartier-Roberval ainsi que sur les rives du lac Saint-Augustin.

4) Thornhill

Photo BAnQ, fonds Fred C. Würtele

Sur la Grande Allée, le terrain faisant le coin nord-est de l'avenue Thornhill attire l'attention. Il s'agit d'un immense parterre gazonné au centre duquel trône le siège social de la compagnie d'assurances Industrielle Alliance. On y retrouvait jadis la villa Thornhill. Le domaine s'étirait entre la Grande Allée et l'actuel boulevard René-Lévesque Ouest. La villa de style néo-classique avait été construite en 1823. Une allée sinueuse y conduisait et on y retrouvait de nombreux massifs d'aubépines (thorn), d'où son nom. Elle sera habitée successivement par le banquier Alexander Simpson, par le premier ministre de la Province du Canada Francis Hincks, par le notaire Archibald Campbell, puis par J. F. Burstall, qui l'agrandira.

Lorsque l’Industrielle Alliance acquiert cette propriété, la villa est démolie et son aménagement paysager est éliminé. De plus, le terrain était beaucoup trop grand pour les besoins de la compagnie d’assurances. Elle lotit donc la partie nord du domaine, et elle y fait construire 14 belles résidences. Il s’agit de l’actuel parc Thornhill. On y retrouve encore de nos jours des aubépines, rejetons de ceux d’antan.

5) L'orme des Anglicans

Photo Bibliothèque et Archives Canada, fonds Millicent Mary Chaplin

Il y a longtemps eu un vieil orme qui trônait près de la cathédrale anglicane, sur l’ancienne propriété des Récollets. Il aurait eu plus de 200 ans. Certains affirment que Jacques Cartier aurait profité de son ombre avec ses compagnons, ce qui est totalement invraisemblable. D’autres prétendent que Champlain s’y serait assis régulièrement, ce qui est plus plausible.

Quoi qu'il en soit, le 6 septembre 1845, une violente tempête l'abîmait sérieusement. Le Journal de Québec du surlendemain rapportait ceci: «Dimanche soir, vers six heures et demie, le gros orme de l'ancienne propriété des Récollets, maintenant le terrain de la cathédrale anglicane, rue Sainte-Anne, et qui mesure, dit-on, quatorze pieds et un pouce de circonférence, a été jeté à bas par la tempête. L'arbre s'élevait majestueux et riche, en deux fourches, dont l'une a été couchée du côté de l'église sans faire aucun mal à l'édifice; l'autre, qui semble s'incliner du côté de la rue, est restée debout, mais elle a une fissure qui en parcourt la moitié. Il n'y a pas de doute qu'il faudra mettre la hache dans ce qui reste, pour la sûreté des passants et des propriétés avoisinantes.»

C'est effectivement ce qui est arrivé lorsque le 7 mai 1847, on devait abattre ce qui en restait. Les gens de Québec avaient réagi comme s'ils avaient perdu un ami. On disait qu'il était né catholique et mort anglican.

6) Le frêne de Marie de l'Incarnation

Illustration Musée de la Civilisation de Québec

On retrouvait, jadis, dans le jardin du monastère des Ursulines, un grand frêne qui touchait presque le ciel. C'était bien avant l'invasion de l'agrile du frêne.

Selon les chroniques des religieuses, il était déjà bien enraciné lors de leur arrivée en Nouvelle-France, en 1639. Il devait être assez imposant, puisqu'elles y réfèrent régulièrement comme point de repère pour situer des bâtiments.

On représente souvent Marie de l'Incarnation assise à son pied, à l'ombre de son imposante canopée. La tradition veut qu'elle s'y installait pour enseigner aux Amérindiennes. Avec le temps, la vieillesse lui avait enlevé des forces.

Le 19 août 1850, une bourrasque casse l’un de ses troncs. Finalement, le 24 juillet 1867, il disparaissait définitivement alors qu’une tempête encore plus forte l’achevait. Il avait probablement près de 300 ans. Tout comme l’orme des Récollets, il était sorti indemne du siège de Québec de l’été 1759.

7) L'orme du séminaire

Photo BAnQ, collection initiale

Sur de nombreuses photographies anciennes de la cour des petits du Petit Séminaire de Québec (celle située près de la basilique), on aperçoit souvent un orme d'Amérique de grande taille. Il provenait de la ferme de Maizerets, et il avait été transplanté à cet endroit le 11 novembre 1860, en souvenir de la visite du prince de Galles à Québec, le futur roi Edward VII. Celui-ci était venu au Canada pour inaugurer le pont Victoria à Montréal. Débarqué à Terre-Neuve le 23 juillet, il était retourné en Europe le 20 octobre. Lors de son passage à Québec, il avait logé au parlement de la côte de la Montagne.

En 1938, cet arbre commémoratif est foudroyé lors d’un violent orage, et on a dû en couper une partie. Par sécurité, on achève de l’abattre le 22 juillet 1941. On avait dû utiliser de la dynamite pour faire disparaître ses racines. En le débitant, on retrouve une petite statue de plomb de la Sainte Vierge sous son écorce. Il était encore jeune, l’espérance de vie d’un tel arbre pouvant atteindre facilement 200 ans; il n’en avait pas 100. Il a tenu les élèves du Séminaire à l’ombre durant plus de 75 ans.

8) L'olivier de Bohème de Jean-Paul II

Photo Wikimedia Commons

Le 9 septembre 1984, le pape Jean-Paul II débarque à l'aéroport de Québec. Comme à son habitude, il embrasse le sol et, après quelques discours de bienvenue, il se dirige directement au lieu historique national Cartier-Brébeuf, dans le quartier Limoilou.

Le geste n'est pas banal. C'est là que Jacques Cartier et ses compagnons ont passé leur premier hiver au Canada et que, plus tard, Jean de Brébeuf et les jésuites établissent leur résidence. L'endroit symbolisait l'implantation de la foi chrétienne dans le Nouveau Monde.

Lors de son bref passage au parc Cartier-Brébeuf, il rencontre 200 enfants nouvellement confirmés. Par la suite, il se rend à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, où il chante l’Angélus. Quelques semaines plus tard, vers le 25 novembre, Mgr Louis-Albert Vachon plantera un olivier de Bohème près de la croix commémorative de Jacques Cartier, et ce, pour commémorer le passage de l'illustre visiteur au parc Cartier-Brébeuf.

On avait procédé à cette plantation après la visite du pape, un peu comme on l'avait fait en 1860 en plantant un orme dans la cour du Séminaire à la suite du passage du prince de Galles. Malheureusement, cet olivier est mort et il est disparu du paysage depuis plusieurs années déjà.

9) L'orme au boulet

Photo collection privée, Jean-François Caron

Le célèbre orme au boulet de la rue Saint-Louis est disparu. Il a fait couler beaucoup d'encre et de salive, ces dernières semaines.

Beaucoup de guides improvisés ont affirmé que le fameux boulet aurait été lancé sur Québec en 1759. Il est vrai que lors du siège vécu par les gens de Québec cet été-là, l'armée d'invasion britannique a fait pleuvoir sur la ville des dizaines de milliers de boulets et de bombes incendiaires.

Le boulet de la rue Saint-Louis aurait refait surface aux dépens d’un arbre qui avait poussé à cet endroit. D’autres affirment que ce sont des étudiants du Séminaire de Québec qui l’auraient placé là durant les années 1960, dans le but de faire jaser. La réalité est beaucoup plus banale que ça.

Capture d'écran, Google Street View

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un boulet, mais bien d'une bombe, c’est-à-dire un boulet creux dans lequel on pouvait mettre de la poudre ou des matières inflammables. L’orme qui emprisonne cette bombe est apparu probablement dans les années 1920.

Bien avant qu’il ne prenne racine à cet endroit, non seulement une, mais deux bombes désamorcées flanquaient l’entrée de la rue du Corps-de-Garde. Une tige métallique était soudée au-dessous et plantée dans le sol pour l'empêcher de bouger.

Ils faisaient simplement office de chasse-roue pour éloigner les véhicules et ainsi protéger la maçonnerie des murs. En croissant, l’orme en aura emprisonné un, créant ainsi une attraction touristique plutôt insolite. Bientôt, une œuvre commémorative rappellera son souvenir à cet endroit.

Un texte de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec

Pour en apprendre davantage, voir: Suzanne Hardy, Nos champions. Les arbres remarquables de la capitale, Berger – CCNQ, 2009, 224 pages.

Vous pouvez consulter la page Facebook de la Société historique de Québec en cliquant ici , et son site web en vous rendant ici .

Vous pouvez également lire nos textes produits par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en cliquant ici.

