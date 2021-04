«Félix, Maude et la fin du monde»: Sarah Keita, un nom à surveiller

Si vous ne connaissez pas encore Sarah Keita, il est temps de la découvrir dans «Félix, Maude et la fin du monde», une série fantastique comme il s’en fait peu au Québec. Aux côtés de Jean-Carl Boucher alias Félix, la jeune femme prête ses traits à Maude, une rescapée qui ne baisse jamais les bras et qui cherche la vérité.

«C’est une femme très forte à l’écran qui est animée par autre chose que courtiser, dans ce cas-ci faire revenir les humains sur la Terre, détaille celle qui l’incarne. C’est une héroïne version un peu plus contemporaine. C’est ce qui m’a charmée. Sa force de caractère, sa volonté de vraiment faire avancer les choses, de trouver des solutions... C’est un beau modèle féminin.»

L’un des défis de Sarah Keita a été de travailler la rigueur de son personnage «Elle est un peu plus concise, elle va droit au but. Ça peut paraître sec, mais elle sait où elle s’en va. Je suis une personne plus “friendly”, plus rigolote.»

La comédienne voulait donc s’assurer que Maude puisse briller grâce à une certaine douceur. «Maude fait tout ça parce qu’elle aime les gens. Faut voir que c’est une personne portée vers les autres, qui veut aider. Elle est humaine.»

PHOTO: Courtoisie Radio-Canada.

Rafraîchissante, mais exigeante

À n’en pas douter, la comédie dramatique «Félix, Maude et la fin du monde» a une prémisse fort originale. Cet élément a séduit Sarah Keita.

«C’est sûr qu’on n’a pas les mêmes budgets qu’aux États-Unis pour faire tous les effets spéciaux, mais le fantastique ça peut être autre chose que des gros effets spéciaux. On parle d’éclipse, les gens sont disparus; ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours...»

Afin de mener à terme la quête de Maude, il a par contre fallu que la jeune femme s’arme de patience. Divisé en 17 jours, le tournage s’est étendu sur deux mois en raison de la COVID. Non seulement a-t-il fallu trouver différents lieux que ceux prévus au départ, il a aussi fallu que les protagonistes partagent une certaine intimité.

«On pouvait seulement se serrer la main, pas de rapprochements, alors comment faire des scènes un peu plus amoureuses sans proximité? C’était tout un défi pour les interprètes, les auteurs, le réalisateur et le directeur photo de tricher certains plans pour qu’on ne sente pas l’éloignement.»

PHOTO: Courtoisie Radio-Canada.

Devant les caméras

Au cours de cette expérience de jeu, Sarah Keita - qui a pratiqué la danse folklorique pendant 10 ans avant de se tourner vers le théâtre, la publicité et le mannequinat - a pu apprendre de sa covedette, Jean-Carl Boucher. Elle a particulièrement apprécié son naturel désarmant, son côté détendu et sa présence soutenue.

De plus, cet engagement professionnel a été révélateur. «Comme j’ai fait un tournage d’envergure, de 17 jours, ça m’a confirmé à quel point je voulais davantage m’orienter vers le jeu à la caméra, à l’écran, que ce soit en série ou au cinéma.»

En attendant de recevoir des réponses à ses auditions, Sarah Keita planche actuellement sur un projet de websérie qui en est à ses balbutiements. Avec les autres membres de sa troupe Les intimistes, elle travaille également sur un balado articulé autour de leurs monologues autobiographiques.