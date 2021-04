Formule 1 : A-t-on atteint la limite?

Le promoteur François Dumontier est déjà au tapis. Il se retrouve dans une situation invivable. Il n’y a pas eu de Grand Prix du Canada en 2020, les amateurs qui avaient déjà payé leur place dans les loges et les gradins ont été patients pour la plupart. Mais tôt ou tard, ils vont demander un remboursement.

Tout indique qu’on se dirige vers un dramatique lundi quand les gouvernements devront donner une réponse à Liberty Media, l’entreprise qui a acheté la Formule 1 de Bernie Ecclestone.

Le lundi dramatique, c’est demain.

On sait que les trois paliers de gouvernement, Ottawa, Québec et Montréal, se partagent une facture de 18,5 millions $ pour conserver les droits de présentation d’un Grand Prix de F1 à Montréal. Ces 18,5 M$ peuvent se justifier par les taxes de service, les taxes à la consommation et les impôts sur les salaires et les revenus des entreprises qui profitent du Grand Prix pour s’enrichir.

L’argent des taxes et des impôts, directs ou indirects, sert à payer les infirmières, les enseignants et quelques médecins. Autrement dit, c’est autant un investissement qu’une subvention déguisée.

Je suis favorable à ce genre de partenariat entre le privé et le public.

Et Molson ? et Mario Cecchini ?

François Dumontier a toujours dit qu’il n’était pas capable financièrement d’organiser un Grand Prix à huis clos. Il a raison, et c’est une position qui se comprend. Comment payer les employés et tous les frais d’installation sans la vente de tickets et de biens de consommation ? Mon confrère Louis Butcher l’a encore écrit cette semaine.

Autrement dit, faudrait que quelqu’un paye ces quelques millions. Liberty Media a donc pris les devants et demandé aux gouvernements d’ajouter 6 millions aux 18,5 millions déjà investis pour seulement conserver les droits de présenter la course.

Soit dit en passant, Liberty Media n’avait pas à entreprendre ces démarches puisque les trois gouvernements respectent leur entente avec la F1. Liberty l’a fait pour donner un coup de main à son promoteur et l’aider à se sortir du bourbier. Sans doute qu’Octane, la compagnie de François Dumontier, doit avoir une entente de partage des revenus dans l’entente privée entre le promoteur et la F1.

C’est La Presse qui a révélé le montant demandé.

Les gouvernements se retrouvent dans une situation intenable. Si l’on verse 6 millions à François Dumontier, on va alors donner quoi à Geoff Molson pour rembourser les pertes de la vente de tickets et de la bière au Centre Bell ?

Et on va donner quoi à Eugène Lapierre pour la Coupe Rogers ? Et à Mario Cecchini pour les gradins vides des Alouettes ? Sans parler de Joey Saputo et de l’ex-Impact.

Et va-t-il falloir en pelleter davantage dans les coffres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ?

Protéger un formidable actif

Ce sont ces questions que les ministres et dirigeants des organismes municipaux doivent retourner dans leur tête encore aujourd’hui.

La réponse instinctive est facile. Jamais. Ces milliardaires ont assez reçu de cadeaux.

Mais la réponse instinctive et facile est rarement une réponse réfléchie.

Le Grand Prix du Canada est une possession fabuleuse pour Montréal. C’est ce qui reste de prestigieux sur la scène internationale de Montréal la métropole.

C’est le signal de la saison touristique. C’est l’évènement le plus important au Canada. Celui qui attire le plus de visiteurs et qui génère les plus importantes retombées économiques. Sauf ces deux dernières éditions.

Des hommes et des femmes politiques se sont battus avec acharnement pour le sauver tout au long des dernières décennies. Ce n’est pas pour rien que la mairesse vélo Valérie Plante défend le Grand Prix de gros moteurs avec autant d’énergie. C’est capital pour Montréal, quoi qu’en disent les poètes de la pédale.

Les gouvernements, en versant les droits prévus au contrat de 10 ans, soit 18,5 millions, ont rempli leur devoir. Ils ont préféré casquer que de rompre le contrat.

La responsabilité de Liberty Media est maintenant d’amener le grand cirque à l’île Notre-Dame. La troisième partie au contrat, François Dumontier, le promoteur, est censé organiser une course.

Mais comment organiser une course quand les voitures seront à Bakou, en Azerbaïdjan, le dimanche ? Le lundi, les jets vont apporter les voitures à Montréal, les pilotes et les mécaniciens et ingénieurs vont arriver au plus tôt le mardi.

Pis là, y se passe quoi ? Si Eric Staal s’est tapé sa quarantaine de sept jours à l’hôtel comme Cole Caufield à Laval, c’est à cause d’une entente négociée de longue haleine par les équipes canadiennes, la Ligue nationale et le gouvernement fédéral. Sinon, la quarantaine légale est de 14 jours. Elle est où l’entente entre Liberty Media et le fédéral ?

On se reverra en 2022

Tout indique que le Grand Prix du Canada ne sera pas présenté. À moins qu’on arrive à dénicher un week-end à l’automne. Mais avec 23 courses au calendrier, ça devient plus que difficile.

La bonne nouvelle, c’est que les gouvernements ont investi les fonds nécessaires pour sauver l’essentiel. Le contrat liant la société du parc Jean-Drapeau et Liberty Media et le fait qu’on pourra enfin aller célébrer le retour de la Formule 1 à Montréal.

Par ailleurs, il devient évident que François Dumontier, comme de nombreux entrepreneurs touchés de plein fouet par la pandémie, pourrait avoir besoin d’une aide des différents gouvernements. La PCU n’a pas été inventée juste pour les fraudeurs.

Il y a de nombreux programmes tant au fédéral qu’au provincial qui pourraient être utilisés.

Et si jamais les gouvernements décident quand même de plonger malgré les contraintes pour organiser un gros show de télé et versent les 6 millions, qu’au moins on s’assure que RDS va débrouiller ses ondes.

Le peuple aura payé assez cher et aura amplement mérité de voir sa course.