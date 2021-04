Isabelle Boulay au Centre Vidéotron en avril 2022

Pendant que la campagne de vaccination bat son plein, les annonces de concert pour une année 2022 qu’on souhaite être celle du retour à la normale commencent à s’accumuler à Québec. C’est au tour d’Isabelle Boulay de confirmer un concert au Centre Vidéotron, le 16 avril 2022.

Elle profitera de cet arrêt dans la capitale pour présenter son nouveau spectacle, Les beaux jours.

«Les beaux jours, ce sont les moments forts et inoubliables de nos vies, les instants si chers de partage et d’étreintes, la douceur et la soif de vivre et d’assurance de les voir toujours revenir», explique la chanteuse gaspésienne dans un message envoyé aux clients du Centre Vidéotron, dimanche matin, afin de les inviter à la prévente du concert.

C’est la première fois qu’Isabelle Boulay sera la vedette d’un spectacle au Centre Vidéotron et elle devient la troisième artiste à y confirmer sa venue en 2022. Marc Dupré viendra présenter son spectacle Où sera le monde, le 22 janvier. Pour sa part, Roger Waters devrait finalement s’installer dans l’amphithéâtre, le 17 juillet, avec tout l’attirail de sa tournée This Is Not a Drill, qu’il devait au préalable venir nous montrer à l’été 2020.

Pour sa part, le Festival d’été de Québec a annoncé, la semaine dernière, que Rage Against The Machine – la principale tête d’affiche de la programmation 2020 qui a été mise aux poubelles à la suite de l’annulation de l’événement – sera de la partie sur les plaines d’Abraham, le 16 juillet 2022, pour l'édition de la relance.