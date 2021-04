Le Canadien acquiert le défenseur Jon Merrill

Le Canadien de Montréal a obtenu le défenseur Jon Merrill des Red Wings de Detroit, dimanche, cédant en retour l'attaquant Hayden Verbeek et un choix de cinquième tour au prochain repêchage, et ce, peu après avoir soumis Victor Mete au ballottage.

Merrill a récolté cinq mentions d’aide en 36 parties cette saison avec les Red Wings de Detroit, montrant un différentiel de +2. Il avait accepté un contrat d’une saison et d’une valeur de 925 000 $ au mois d’octobre.

Les Canadiens font l’acquisition du défenseur Jon Merrill des Red Wings de Detroit, en retour d’un choix de 5e tour en 2021 ainsi que de l’attaquant Hayden Verbeek.#GoHabsGo pic.twitter.com/eP6IPK6SaN — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 11, 2021

L’arrière de 29 ans a disputé 392 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Devils du New Jersey, les Golden Knights de Vegas et les Red Wings. Il a totalisé 12 buts et 66 points.

Âgé de 23 ans, l’attaquant Hayden Verbeek n’a pour sa part jamais joué dans la LNH. Jamais repêché, il a obtenu un filet et trois points en sept parties cette saison avec le Rocket de Laval.

Plus de détails à venir...