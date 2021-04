Le lavage de cerveau imposé aux fonctionnaires fédéraux

Jeudi dernier, le Toronto Sun a sorti une histoire hallucinante, qui montre à quel point l’idéologie woke, qui voit du racisme partout, même là où il n’y en a pas (SURTOUT là où il n’y en a pas), est en train de contaminer nos institutions.

Comme vous le savez probablement, tous les fonctionnaires fédéraux doivent maintenant suivre une formation destinée à les sensibiliser au racisme (qui, d’après les auteurs de cette formation, est omniprésent au Canada).

Voici des extraits du document que doivent lire les employés de l’État fédéral.

Attachez votre tuque avec de la broche, c’est assez décoiffant merci.

LE CANADA, UN PAYS RACISTE

« Le racisme est aussi grave au Canada qu’aux États-Unis. »

« Au Canada, les Blancs détiennent le pouvoir en raison des modes de pensée eurocentriques, enracinés dans le colonialisme, qui perpétuent et privilégient l’hégémonie blanche. »

« Il existe des préjugés à l’égard des Blancs (exemple : les Blancs ne savent pas danser), mais cela n’est pas du racisme. »

« Le racisme et le colonialisme font partie des fondements de ce que nous appelons aujourd’hui le Canada. »

« La suprématie blanche est présente dans nos hypothèses institutionnelles et culturelles, qui attribuent une valeur, une moralité, une bonté et une humanité au groupe blanc, tout en attribuant aux personnes et aux communautés de couleur le rôle de sans valeur, d’immoraux, de mauvais et d’inhumains ainsi que non méritants. »

À BAS LA SCIENCE !

Pas mal, non ?

On continue...

« Voici des caractéristiques de la culture de la suprématie blanche qui existe au Canada :

Le perfectionnisme

La quantité au détriment de la qualité

Le culte de la parole écrite

Le paternalisme

La peur du conflit

L’individualisme

Le progrès, c’est nécessairement plus

Le droit au confort

L’objectivité »

Oui, mesdames, messieurs, vous avez bien lu : selon les coucous qui ont rédigé cette formation (formation qui, je le rappelle, est imposée à TOUS les fonctionnaires fédéraux), l’objectivité, le culte de la parole écrite et le perfectionnisme sont des caractéristiques propres aux suprémacistes blancs !!!!

Quand vous dites « 2 + 2 = 4, c’est un fait objectif », vous êtes raciste !

Car « l’objectivité » (donc, par le fait même, la science et les mathématiques) n’existe pas, c’est une création culturelle imposée par les Blancs aux personnes de couleur !

Seuls les Blancs croient que 2 + 2 = 4. Les personnes racisées, elles, savent que c’est faux !

Idem pour le perfectionnisme !

Un prof qui demande à un élève noir d’être perfectionniste est raciste !

Même chose pour un prof qui demande à un élève noir de faire une dictée !

Car les Noirs, voyez-vous, ne vénèrent pas l’écriture, leur savoir se transmet par la parole !

CAMPS DE RÉÉDUCATION

« Les Blancs doivent apprendre l’humilité, dit le document. Apprendre, désapprendre et réapprendre. »

Donc, si vous êtes Blanc et que vous voulez vous débarrasser des préjugés racistes que votre culture a implantés dans votre tête et dans votre cœur, vous devez suivre un atelier de « rééducation ».

Vous devez vous débarrasser de votre sale culture qui fait la promotion de l’objectivité et du perfectionnisme pour embrasser la culture des peuples racisés.

Et toute cette formation a été payée par nos impôts !

C’est ça, le Canada de Justin !

Êtes-vous contents ?