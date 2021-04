Les Blue Jackets échangent leur capitaine

Signe qu’ils ont lancé la serviette en 2020-2021, les Blue Jackets de Columbus ont envoyé leur capitaine Nick Foligno aux Maple Leafs de Toronto, obtenant des choix de premier et de quatrième tour, dimanche.

De plus, les Sharks de San Jose sont impliqués dans cet échange. Ils ont expédié Stefan Noesen dans la Ville Reine, tandis qu’ils recevront une sélection de Toronto à l’encan 2021. Les Leafs paieront le quart du salaire de sa nouvelle acquisition contre la moitié pour Columbus et 25 % pour San Jose.

Portant la lettre «C» sur son chandail depuis le début de la saison 2015-2016, Foligno a éprouvé des ennuis cette année. Il s’est contenté de sept buts et neuf mentions d’aide pour 16 points en 42 sorties, tout en maintenant un différentiel de -3. Cette faible récolte a été à l’image de celle des Jackets, qui occupent l’avant-dernier échelon de la section Centrale avec un dossier de 15-20-8 et 38 points.

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation cet été, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa avait été échangé à Columbus le 1er juillet 2012 contre le défenseur Marc Méthot. Il compte 482 points, dont 203 buts, en 950 affrontements en carrière.

«Nick Foligno a été tout ce que vous souhaitez d’un capitaine en termes de représentant de votre équipe et d’ambassadeur pour la communauté, a déclaré le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, dans un communiqué. Sa contribution à notre concession et l’impact que lui et sa famille ont eu hors de la patinoire sont inestimables. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu’ils ont fait pour nous durant les neuf dernières années.»

Pour sa part, Noesen est un ailier ayant récolté six points en 12 duels avec la filiale des Sharks cette année.

Les Capitals laissent aller un défenseur

Les Devils du New Jersey ont obtenu dimanche le défenseur Jonas Siegenthaler des Capitals de Washington, cédant en retour un choix de troisième tour au prochain repêchage, sélection qui appartenait aux Coyotes de l’Arizona.

Siegenthaler, 23 ans, a disputé sept matchs avec l’équipe de la capitale américaine cette saison. Le Suisse n’a pas obtenu de point et a présenté un différentiel de -3. Au cours de la campagne précédente, il avait participé à 64 rencontres, amassant deux buts et sept mentions d’aide, en plus de maintenir une fiche de +11.

Choix de deuxième tour, le 57e en tout, des «Caps» en 2015, l’ancien joueur de la ligue élite de Suisse a totalisé 97 affrontements de saison régulière dans la Ligue nationale.