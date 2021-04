«Nous sommes sur la bonne voie»: la vaccination va bon train à Montréal

L’appel lancé samedi après-midi pour encourager les Montréalais de 55 ans et plus à se faire vacciner a été entendu, la population ayant répondu présente dimanche au palais des congrès et au stade olympique de Montréal pour recevoir une dose.

La vaccination progressait rondement en début d’après-midi au palais des congrès, à tel point que toutes les doses de vaccin devraient être écoulées en fin de journée, y compris celles d'AstraZeneca offertes sans rendez-vous, a confirmé la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Alexandra Kelso Gravel.

«Nous sommes sur la bonne voie», a soutenu la porte-parole.

Le même phénomène a été observé au stade olympique, alors que 393 personnes se sont présentées sans rendez-vous entre 8h et 13h pour recevoir une dose d’AstraZeneca.

«Nous avons encore de la disponibilité et les Montréalais concernés peuvent venir jusqu’à 20h sans rendez-vous», a souligné Catherine Dion, conseillère en communication au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Les coupons ne sont d’ailleurs plus distribués au stade depuis 13h, signifiant qu’il y a peu d’attente pour recevoir le vaccin.

L'achalandage constaté dimanche contraste avec le peu d'activités observé samedi, particulièrement au palais des congrès, où des employés n'avaient que peu à faire puisque peu de Montréalais s'étaient présentés à la clinique sans rendez-vous.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal avait attribué le manque d'engouement à la météo exceptionnellement radieuse pour un 10 avril.

Les Montréalais de 55 ans et plus ont jusqu’à dimanche soir pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca sans rendez-vous. Ils ont également la possibilité de réserver dès à présent une plage horaire sur la plateforme Clic Santé pour être vaccinés dès lundi, a rappelé Mme Dion.