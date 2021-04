Patrice Bélanger fasciné par l’univers d’«Épopée rock»

On le voit beaucoup à la télé. Un parcours professionnel tout à fait logique pour Patrice Bélanger, lui qui, enfant, a passé beaucoup d’heures devant le petit écran. De ces moments, il conserve moult souvenirs impérissables.

Patrice, quelles émissions jeunesse vous ont marqué et pourquoi?

Évidemment, LE classique de ma génération: «Passe-Partout». Je connaissais les chansons et les comptines par cœur. Je regardais tout, même si c'était la énième fois que je voyais un épisode. J'avais un gros faible pour l'humour et le côté bouffon de Passe-Montagne, et pour le côté positif et le sourire de Passe-Partout [...] «Le Club des 100 watts» s'était aussi taillé une place de choix, avec son mélange d'animation et de fiction, et surtout grâce au Prof Bof! Je m'explique encore bien mal comment ça se fait que je n'aie jamais participé au concours de «lip sync»!?

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Regarder les matchs de hockey du samedi soir avec mon papa! Wow! Et d'avoir le droit, d'année en année, d'en écouter toujours un petit peu plus [...] Les émotions vécues à cause du hockey, ces moments père-fils, je ne les oublierai jamais. J'aimais tellement le hockey à l'époque, j'en mangeais! [...] Et «Épopée rock»! Pas question que je manque une seule minute de cette série! J'adorais cette série! J'y tenais tellement que ma conséquence si je n'écoutais pas mes parents, c'était de manquer une émission.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

Oh que oui! Ma vie était faite de trois choses: l'école, le hockey et la télé!

Je me levais tôt le matin pour regarder les nouvelles sportives à la télé, et dès le retour à la maison, je me dépêchais de compléter mes devoirs et leçons pour pouvoir jouer au hockey, sinon pour m'installer devant la télé [...] J'ai aussi assurément perfectionné mon anglais en regardant des séries comme «Full House», et surtout, «The Fresh Prince of Bel-Air»!

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Joey Tardif dans «Épopée rock!» Je voulais être Joey Tardif! Ha! Ha! Tellement que, gaucher de nature, je me suis forcé à gratter la guitare de la droite; je pratiquais devant le miroir mon sourire avec la pommette saillante, je m'étais fabriqué une basse en bois jaune en guise de réplique à la sienne dans la série, et quand elle a changé de couleur, je l'ai peinturée en brun. J'ai pris des cours de guitare, puis de basse pour être comme lui!

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Elle est à l'image de la jeunesse! Elle est donc dynamique, fougueuse, à la fois pertinente et impertinente, rapide, osée, et j'invente un terme: «vignettée»!

Je suis vraiment très très fier d'avoir fait de la télé jeunesse à mes débuts en carrière [...] À titre d'exemple, quand je dis dynamique et fougueuse, je pense à «Cochon dingue». C'est vraiment une excellente émission! Du contenu, de la folie, des animateurs pertinents et éclatés! Quand je dis osée, je pense à «Like-moi!» ou encore «Les Appendices». L'absurde et le «décalé» les font beaucoup rire, leur fait du bien!