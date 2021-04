Pluie de tickets au rassemblement des tams-tams

La police de Montréal a remis plus d’une trentaine de contraventions et menotté au moins une personne durant un rassemblement aux tams-tams du mont Royal dimanche après-midi.

Plusieurs musiciens et danseurs étaient réunis au pied du monument Sir George-Étienne Cartier pour profiter du beau temps.

Une trentaine de constats d’infractions ont été donnés à des personnes qui ne portaient pas le couvre-visage.

« Fuck that. On avait deux mètres. On est dehors, monsieur », a lancé une dame à qui un policier a remis une contravention pour non-respect des consignes sanitaires.

Selon nos observations, au moins une personne a été arrêtée. L’homme dans la quarantaine refusait de coopérer avec les autorités.

PAS D’ÉVACUATION

En tout, plus d’une cinquantaine de percussionnistes étaient rassemblés sans respecter nécessairement les consignes sanitaires. À l’écart de ce groupe, des dizaines de personnes observaient le spectacle avec un sourire aux lèvres.

« Il est temps que les policiers interviennent ici. C’était pire la semaine dernière », commente Louisette, une passante venue marcher avec son mari.

Les policiers ont aussi remis de nombreuses contraventions à des Montréalais pour avoir bu une bière sans l’avoir accompagnée d’un repas.

« On est vraiment dans un État de police. On ne peut même plus relaxer au parc », critique Alexane Rancourt.

En fin de journée, tous les participants aux tams-tams ont quitté passivement le site. « Nous ne ferons aucun commentaire au sujet des rassemblements dans les parcs ce week-end », affirme au Journal Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.