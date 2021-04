Promouvoir le Québec à l’international

Alors que le monde commence à planifier la reprise économique qui sera nécessaire pour rattraper le retard de 2020, le Québec a décidé de miser sur la promotion de la province à l’international.

Une campagne publicitaire avec une nouvelle image de marque pour la province a ainsi été lancée pour attirer les investisseurs étrangers, tout en tentant d’augmenter les exportations.

«Je me suis dit: ça va prendre quelque chose de beaucoup plus fort, si on veut vraiment [avoir] un impact beaucoup plus positif et beaucoup plus économique, surtout, vraiment se représenter comme une nation économique forte», a affirmé dimanche la ministre responsable des Relations internationales, Nadine Girault.

Le concept, développé au coût de 675 000$, montre les plus beaux attraits du Québec et certaines de ces histoires à succès, comme le jeu vidéo Assassin’s Creed.

L’avenir est à l’exportation

En pleine troisième vague de COVID-19, le gouvernement veut récupérer le terrain perdu en 2020 et faire grimper les exportations à 50% du PIB provincial, soit 18 G$ de plus par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Nadine Girault ne s’en cache pas, le défi est immense, surtout que le principal partenaire commercial du Canada, les États-Unis, vient de signer le Buy American Act.

«On a vraiment positionné et vraiment mis en place toute notre structure au niveau des différents acteurs au niveau économique», a expliqué Nadine Girault.

Le gouvernement québécois souhaite ainsi augmenter ses ressources, déterminer le potentiel de chaque territoire par secteur et l'exploiter pleinement.