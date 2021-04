Rose Trip Maroc: le trek d’une vie dans le désert

Elles redoutent les longues distances de marche qui s’annoncent, les ampoules qui risquent de suivre et même les «bibittes» qui les attendent dans le désert. La somme de leurs craintes n’approche toutefois en rien la détermination de cette équipe de trois dames d’action, les Roz’Elles, qui plongeront ensemble l’automne prochain dans l’aventure unique du Rose Trip Maroc, un trek d’orientation 100 % féminin.

Preuve que Jade Bédard, Chantal Pronovost et Liliane Beaudry ont leurs petites phobies, mais qu’elles n’ont pas froid aux yeux, c’est dans la catégorie Expertes que les trois comparses de Shannon se sont inscrites pour braver le désert marocain. Seulement deux équipes du Québec ont fait preuve d’une telle audace parmi les quelque 150 équipes enregistrées à ce jour de par le monde pour ce défi à la fois sportif et humain.

Ce trek, qui les amènera à parcourir 22 à 25 km par jour pendant trois jours entre le 28 octobre et le 2 novembre, devra être réalisé avec le strict minimum : boussole, carte à décrypter, compteur de distances GPS et journal de bord.

«Disons que le petit côté princesse va vite prendre le bord!» lance en riant Jade, la petite verbomotrice du groupe.

Au-delà du défi sportif, le tout est organisé pour soutenir la cause des Enfants du désert et du cancer du sein. C’est la définition même de joindre l’utile à l’agréable.

«Quand j’ai vu la vidéo promotionnelle, je ressentais déjà toute l’intensité de l’événement avec toutes ces femmes motivées. Je trouvais ça vraiment beau», poursuit Jade au sujet de l’événement qui a pris racine en 2018.

Photo Stevens LeBlanc

Sur un coup de tête

C’est d’abord sous l’initiative de Liliane que le rêve en apparence inaccessible a pris forme. C’est pourtant elle qui ne raffole clairement pas des insectes, mais qui a accepté volontiers de se laisser piquer par le premier germe de folie qui a vite envahi le futur équipage.

«On se connaît depuis au moins dix ans, on s’est souvent entraînées ensemble. Quelqu’un m’a parlé de ce trip-là et j’ai décidé de m’inscrire. En fermant les yeux, j’essayais de me demander avec qui j’aurais du fun là-bas dans le désert. Jade et Chantal me sont venues en tête», raconte-t-elle, amusée.

Facile à dire tout ça, mais chacune est maman, chacune doit gagner sa vie et chacune doit se consacrer à un entraînement sérieux pour un projet d’une telle envergure.

«Je me disais sur le coup que ce n’était pas le bon moment dans ma vie parce que je me partais à mon compte en affaires. Je trouvais que je sortais déjà assez de ma zone de confort», explique Chantal.

Difficile toutefois de résister à l’élan d’enthousiasme des deux boules d’énergie qui lui tendaient la main. «J’ai bien vu comment les filles semblaient énervées avec ça», sourit celle qui a tôt fait de les joindre.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre. C’est une sortie de zone, quelque chose d’assez difficile. Il y aura beaucoup d’introspection.»

Photo courtoisie

Un bon défi

Les Roz’Elles devront donc franchir les étapes nécessaires en gardant toujours à l’esprit que l’orientation prime sur la vitesse.

Les gagnantes seront celles qui arriveront à destination avec le moins de kilomètres possible au compteur. Quand les balises ne seront pas atteintes, des pénalités seront ajoutées en kilomètres.

«Ce ne sera pas évident de s’assurer qu’il y aura toujours une connexion comme équipe. Il faudra respecter les limites de chacune d’entre nous et toujours se parler pour éviter toute accumulation. On se retrouve trois âmes sensibles ensemble loin de notre zone de confort. Il faudra s’écouter», prévient Jade.

Et la pandémie?

Pour ce qui est du contexte sanitaire actuel, les trois complices préfèrent aborder l’avenir avec optimisme en se disant que l’automne prochain, la situation ira pour le mieux et que les conditions de voyage seront de nouveau confortables.

«En ce moment, chaque semaine tout peut revirer bout pour bout. Imaginez dans six mois ! Il faut s’entraîner pour être prêtes de toute façon. C’est le lâcher prise qu’il faut adopter», souligne Liliane avec justesse.

Au terme des journées de trek, la résilience de toutes les participantes sera soulignée dans le cadre d’une journée solidarité, lorsque toutes les équipes joindront leurs forces pour gravir une dune.

► APPEL À TOUS! C’est bien beau le Rose Trip Maroc, mais on n’y participe pas en criant chameau! Les Roz’Elles estiment que la grande aventure leur coûtera 15 000 $ en frais d’inscriptions, de déplacement, d’équipements et d’assurances, entre autres. Toute personne ou entreprise intéressée à contribuer à l’épopée peut le faire en écrivant à rozelles2021@gmail.com