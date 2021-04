Une rencontre familiale inoubliable avec le pape François

Le beau temps en fin de semaine nous a permis de faire des balades en voiture. Je profite de l’occasion pour vous présenter un homme qui dans sa jeunesse ne comptait pas le sport automobile parmi ses priorités, François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada.

L’avenir de la course automobile pour cette année, je le laisse entre les mains de mon collègue au Journal, Louis Butcher, pour le commenter : VROOM ! VROOM ! VROOM ! On est parti dans le monde de François Dumontier.

De quel secteur de la ville de Montréal es-tu natif ?

J’ai demeuré jusqu’à l’âge de 6 ans dans le quartier Rosemont sur la rue Molson près de Beaubien.

À quel endroit as-tu appris à patiner ?

Au parc Molson, à l’intersection des rues D’Iberville et Beaubien, elle existe toujours cette fameuse pergola. Tout jeune, j’ai appris à patiner autour d’elle.

Tu as vécu une bonne partie de ta jeunesse à Châteauguay.

Mon père travaillait comme pressier dans une imprimerie à Saint-Laurent, mais des amis de la famille demeuraient à Châteauguay. Alors nous avons quitté Montréal pour aller vivre une nouvelle aventure.

Est-ce que tu pratiquais beaucoup de sports quand tu étais jeune ?

Je jouais au hockey et l’été à la balle-molle au Camping plage La Laliberté à Saint-Liboire où nous passions nos étés.

As-tu organisé des séries de la Coupe Stanley ?

N’exagère pas. Nous avions une patinoire dans ma cour résidentielle. Nous avions des formations de différentes équipes du quartier qui, plusieurs fois durant l’hiver, disputaient des matchs pour remporter une coupe Stanley imaginaire.

Maurice Richard t’a remis un trophée ?

Les palpitations de mon cœur accéléraient. Le trophée du joueur du mois dans la catégorie bantam à Châteauguay m’a été remis par une des grandes légendes du Québec, Maurice Richard.

Pourquoi le 16 août 1977 a-t-il marqué ta vie ?

Tout jeune, je l’imitais quand j’interprétais ses chansons. Lorsque j’appris le décès d’Elvis Presley le 16 août 1977, j’ai pleuré.

Est-ce que tu te souviens de ta première voiture ?

Une fois inscrit au cégep, il a fallu que je me rende en ville. Mon père a déboursé la somme de 500 $ pour m’acheter une Renaud 5 manuelle, usagée, couleur jaune orange foncé sans aucun capitonnage à l’intérieur. J’avais un problème, je ne savais pas conduire une voiture manuelle.

Est-ce qu’il y a des photos que tu chéris dans ton bureau ?

Il y en a une plus inestimable que toutes les autres. J’ai reçu en cadeau un cadre avec la photo de l’une des légendes de la Formule 1, le regretté Gilles Villeneuve, en compagnie de mon idole de jeunesse, Guy Lafleur, dans le vestiaire du Canadien.

Quelle a été l’influence de tes parents ?

Ma mère et mon père m’ont enseigné les valeurs de la vie.

Quel âge avais-tu lors de ton premier emploi d’été ?

J’avais 16 ans, je travaillais comme homme à tout faire dans une résidence de personnes âgées. À 17 ans, je travaillais à La Ronde.

Est-ce que tu fais des travaux manuels ?

Je suis aussi bon que Martin Matte dans Les beaux malaises, c’est-à-dire nul.

Quel moment a été le tournant de ta carrière ?

J’étudiais en techniques loisirs au cégep du Vieux Montréal. J’ai organisé la course de lits sur la glace du bassin olympique dans le cadre de la Fête des neiges de Montréal au parc Jean-Drapeau.

As-tu travaillé ailleurs que sur le site du parc Jean-Drapeau ?

Non, après mon cégep, j’ai travaillé comme col blanc au parc Jean-Drapeau avant de me joindre quelques années plus tard au Grand Prix de Montréal.

L’homme qui a cru en toi était-il aussi ton mentor ?

Je n’étais pas un amateur de F1, mais grâce à l’homme qui a cru en moi, qui est mon mentor et que je considère comme mon grand frère, Normand Legault, l’ancien président du Grand Prix de Montréal F1, je suis devenu un passionné de la F1.

Peux-tu m’analyser la piste du circuit Mont-Tremblant ?

Souvent, on oublie la qualité de nos installations québécoises. La piste du circuit Mont-Tremblant est considérée comme l’une des plus belles au monde.

Dernièrement, as-tu pris des vacances pour découvrir le Québec ?

L’an dernier, j’ai effectué un voyage mémorable qui m’a permis de découvrir la Côte-Nord alors que je me suis rendu au bout de la route 138.

Quel serait un moment dans ta vie qui t’a touché ?

Mon intronisation au Temple de la renommée du sport automobile canadien m’a énormément touché.

Qui était ton meilleur ami de jeunesse ?

Les Anglais affrontaient les Français au hockey. Un des joueurs adverses, Ron Boyd, est devenu et il est toujours mon meilleur ami. Il m’a enseigné à parler l’anglais.

Quels pays et ville préfères-tu ?

L’Islande est un pays insulaire nordique que j’ai adoré. La ville de Barcelone reconnue pour son art et son architecture m’éblouit à chaque visite.

Quel est le plus beau moment que tu as partagé avec ta famille ?

Mes enfants, mon épouse et moi avons eu le privilège de rencontrer le pape François. Nous avons pu discuter et prendre des photos individuellement avec lui.