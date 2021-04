Antoine Vézina, nouvelle voix d’«Un souper presque parfait»

«Un souper presque parfait» a trouvé sa nouvelle voix. Adepte de la bouffe autant que des malaises, Antoine Vézina occupera dès l’automne la place de narrateur laissée vacante par André Ducharme, qui a commenté la compétition culinaire pendant plus de 10 ans.

En audition, on a demandé à Antoine Vézina de doubler un épisode déjà existant d’«Un souper presque parfait», et le résultat fut concluant. André Ducharme, qui a annoncé son départ en novembre dernier, ayant laissé sa marque avec un humour de type sourire en coin, le comédien compte poursuivre dans cette même lignée, à la fois ironique et pétrie d’amour.

«Juste de rire des gens, ça ne marche pas, mais il faut être un petit peu baveux, avance Antoine Vézina. Bien sûr que, si un concurrent se trompe, ce n’est pas ce qu’on va couper; c’est ce qu’on va garder! Les couleurs demeureront les mêmes : tout part des gens qui sont là. On a peu d’efforts à faire, autres que de souligner des moments. On n’a rien à forcer. Je vais accompagner les participants simplement.»

«L’émission a déjà atteint un superbe sommet, alors je n’ai pas l’impression d’avoir de la pression. Le concept est déjà très fort, et je vais narrer ça avec plaisir», ajoute Antoine Vézina, qui «entrera en cuisine» pour ses séances de doublage au cours de l’été.

Ce dernier s’est déjà amusé à se demander quel serait son plat gagnant s’il devait un jour tenter la compétition d’«Un souper presque parfait».

«Ma blonde (Tammy Verge, NDLR) aime beaucoup le saumon. Ou mon tataki de thon, qui peut être spectaculaire. Je fais aussi mes propres dumplings. Ils ne sont pas jolis, physiquement parlant, mais ils ne sont pas mauvais!»

L’art du comique

À n’en pas douter, Antoine Vézina est l’homme comique de l’heure à la télévision québécoise. Seulement cette année, il nous a tiré des gloussements dans «Sans rancune», «Contre-offre», «LOL» et «Ceci n’est pas un talk-show», et c’est sans compter ses prestations drolatiques passées dans «Infoman» et «MED», pour ne nommer que ces projets.

Pas mal pour cet ancien étudiant en philosophie, diplômé en théâtre de l’UQÀM en 2000, qui s’est découvert des capacités de jeu par hasard et sur le tard, en donnant la réplique à une amie qui préparait des auditions. Les décideurs de l’UQÀM l’ont alors invité à joindre le programme, et ce qui devait n’être qu’une parenthèse professionnelle dure depuis maintenant plus de 20 ans.

«J’ai hâte de revenir à mon plan de base», blague l’acteur, qui adhère à la théorie voulant qu’en comédie, «less is more» demeure la meilleure façon de briller.

«Il ne faut pas trop essayer de faire rire, même si ça semble paradoxal, remarque-t-il. Une bonne comédie, c’est quelque chose d’ancré, de vécu, de sincère. Avec un peu de chance, une situation devient comique, puis on s’y reconnaît et s’y projette. Si on "plogue" trop de "jokes", je pense qu’on s’éloigne de notre objectif.»

Parmi tous ses mandats à l’écran, Antoine Vézina affirme avoir un faible pour les sketchs muets de «LOL».

«"LOL" conserve une place spéciale pour moi, parce que c’est du jeu physique. Je n’aurais jamais pensé, quand je suivais mes cours de mime à l’UQÀM, qu’en 2021, je gagnerais justement ma vie en mimant des affaires! C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire, ça ressort du lot.»

La 12e saison d’«Un souper presque parfait» sera présentée à Noovo à l’automne. On peut s’inscrire pour y participer au Noovo.ca.