Audiences publiques du coroner: enquête sur la mort d’un usager du Manoir Liverpool

Les audiences publiques du coroner, dans le but de faire la lumière sur le décès d’un usager du Manoir Liverpool l’an dernier, ont débuté lundi matin, au palais de justice de Québec.

• À lire aussi: Chaudière-Appalaches: un nouvel exploitant au Manoir Liverpool

• À lire aussi: CISSS de Chaudière-Appalaches: le Manoir Liverpool perd son contrat

Le 26 avril 2020, Jacques Lévesque a perdu la vie dans des circonstances nébuleuses, à l’âge de 60 ans, alors qu’une éclosion de cas de COVID-19 affligait plusieurs usagers de la résidence privée pour ainés, de Saint-Romuald.

Appelée à la barre des témoins lundi matin, la directrice régionale de la santé publique de Chaudière-Appalaches, Dre Liliana Romero, a confirmé que M. Lévesque ne «figurait pas parmi les cas de COVID-19 positifs». Elle a aussi admis ne pas avoir été informée de son décès.

Photo courtoisie

Dre Romero a aussi expliqué la chronologie des évènements, entourant l’éclosion qui s’est déclarée au Manoir Liverpool, dès le 24 mars 2020, la première dans une résidence pour personnes âgées dans la région de Chaudière-Appalaches.

Elle occupait alors le poste de chef des maladies infectieuses au sein de la santé publique. Elle est entrée en poste en tant que directrice, le lendemain, 25 mars.

Dre Romero a notamment confirmé que quatre usagers présentaient des symptômes respiratoires le 24 mars, avant d’être dépistés. Une fois les quatre résultats positifs obtenus, deux jours plus tard, elle a ordonné l’isolement complet d’un étage, en plus d’un dépistage massif de tous les usagers et du personnel.

Maltraitance

Le Manoir Liverpool a fait l’objet d’un rapport accablant du CISSS de Chaudières-Appalaches, au début du mois de février dernier, rapportant des cas de maltraitance envers des usagers.

Le troublant rapport faisait notamment état de résidents mal lavés, de bains non donnés sur des périodes allant jusqu’à trois semaines, de résidents oubliés à l’heure des repas, de sonnettes d’alarme de résidents ignorées par le personnel, de problèmes dans la gestion des médicaments et d'un manque de personnel «criant».

Récemment, le Groupe Ében s’est porté acquéreur du Manoir Liverpool, qui opérera prochainement sous le nom de Résidence Saint-Antoine.

Les audiences du coroner se poursuivent toute la semaine. Lundi, le PDG du CISSS de Chaudières-Appalaches au moment des évènements, Daniel Paré, sera notamment entendu.

La famille de M. Lévesque témoignera pour sa part, mardi.

Plus de détails à venir...

À voir aussi