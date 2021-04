Comment atteindre la génération Y?

50 % des nouveaux cas de COVID-19 au Québec ont moins de 40 ans. C’était un sur trois il y a un mois. Il est clair que les variants ne font pas de cadeaux à la génération Y qui était pratiquement épargnée lors des deux premières vagues. En ce moment, il y a moins de décès dans ce groupe cible, mais les risques sont sous-estimés.

On dit souvent que la jeunesse se croit invincible, c’est ce qu’on a pu constater en fin de semaine dans bien des parcs. Malgré la nouvelle obligation de porter le masque même à l’extérieur, peu de gens ont écouté ou peu semblaient être au courant de la consigne.

En ce moment, les principaux foyers de contagion sont les milieux de travail et les écoles, ils sont donc doublement à risque et cette catégorie d’âge n’est pas vaccinée.

LES TRÈS DANGEREUX VARIANTS

On dit que les variants se multiplient plus vite, parce que la charge virale est plus élevée lorsque les personnes atteintes parlent et toussent.

Même les jeunes enfants peuvent maintenant transmettre le virus à leurs parents, bien que les conséquences demeurent minimes chez les mineurs.

Depuis le début de la pandémie, on nous martèle que les aînés sont les plus fragiles, qu’il faut les protéger, ce qui était vrai, mais maintenant qu’ils sont vaccinés et que les vaccins sont efficaces, le gouvernement doit réorienter ses messages vers les adultes plus jeunes sans les blâmer ni les culpabiliser.

Bien des personnes qui ont attrapé la COVID disent avoir respecté les mesures sanitaires et ignorent comment elles ont pu contracter la maladie.

EN PARLER POUR AIDER

On doit même inviter les gens atteints de la COVID-19 à publier leurs expériences sur les réseaux sociaux pour convaincre leurs amis que les risques d’être hospitalisé sont réels même si on est en pleine santé. Je félicite d’ailleurs celles et ceux qui l’ont fait, ça ne peut pas faire autrement que de nous toucher.

On se rend compte qu’être en forme n’est plus un facteur de protection.

L’homme de 40 ans décédé à Québec après s’être entraîné dans un gym, la mère monoparentale de trois enfants, âgée de 24 ans, qui se bat pour sa vie à l’hôpital, ou encore l’éclosion chez les athlètes des Canucks de Vancouver démontrent la virulence des variants, même chez les jeunes adultes en santé.

D’ici à ce que nous soyons tous vaccinés, nous devons redoubler de prudence, mais les consignes du gouvernement doivent aussi être claires et précises.

Les parents qui travaillent et gèrent les enfants en télé-études n’ont pas tous le temps de suivre en permanence les nouvelles règles sanitaires qui changent presque chaque jour.

Les cas de variants ne cessent d’augmenter, il est donc inutile de gérer à la semaine quand on sait très bien que les nouvelles mesures s’appliqueront au minimum jusqu’à la fin du mois d’avril.