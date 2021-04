Couvre-feu à Québec: deux manifestations prévues au même endroit

Deux manifestations s’organisent ce mardi à Québec, en lien avec le couvre-feu imposé par le gouvernement.

Les deux manifestations, annoncées sur Facebook, doivent se tenir au même endroit, soit au 2525, boulevard Laurier. Il s’agit notamment de l’emplacement des bureaux du ministère de la Sécurité publique.



L’une des manifestations est décrite comme étant un événement «pacifique» contre le couvre-feu «ABUSIF».



La seconde incite plutôt les participants à «défier» le couvre-feu, pour «ainsi montrer au gouvernement que l'on ne se soumettra plus».



Appel à la désobéissance



«La police va certainement donner des contraventions illégales. Chacun est ensuite libre de rentrer chez lui ou de rester avec moi et certains patriotes pour aller jusqu'en cellule pour pousser jusqu'au bout notre action», peut-on lire sur dans la description de la seconde manifestation organisée par un individu dont le compte Facebook est Amalega François.



«Soyons nombreux. La désobéissance civile a un énorme potentiel», a-t-il également écrit.



Au moment d’écrire ces lignes, près d’une centaine ont indiqué vouloir y participer.



Les deux événements doivent commencer peu avant 20h, heure du début du couvre-feu.



Selon les informations disponibles, il n’y aurait pas de lien entre les organisateurs des deux événements.



Une manifestation contre le couvre-feu s'est tenue à Montréal, dimanche soir, laquelle a causé beaucoup de dégât. De nombreux commerces du Vieux-Montréal, ont vu leur vitrine fracassée au courant de la nuit. Des feux ont également été allumés dans des poubelles ou dans des bacs de recyclage et des sacs à ordures ont été lancés et éventrés un peu partout dans le secteur.



Plus de détails à venir...

