Ontario: fermeture des écoles et retour de l'enseignement à distance

L'Ontario a annoncé la fermeture de toutes les écoles primaires et secondaires pour une durée indéterminée et le retour de l'enseignement à distance afin de lutter contre la troisième vague.

Au total, lundi, la province a ajouté 4401 infections à son bilan, dont plus de 2500 dans la grande région de Toronto, en incluant les secteurs de Peel et de York. Quinze décès ont aussi été déplorés.

La veille, l’Ontario avait répertorié 4456 nouvelles contaminations, un record dans la province depuis le tout début de la pandémie.

En parallèle, l’affluence dans les hôpitaux a continué à augmenter alors qu’on dénombre désormais 1646 patients alités (+133) avec la COVID-19, dont 619 qui se trouvent aux soins intensifs (+14) et 408 sous respirateurs (+26).

Compte tenu du nombre de patients de plus en plus élevés, certains hôpitaux ont commencé, lundi, à faire du délestage en reportant des chirurgies ou des traitements pour s’assurer d’avoir assez de place et de personnel pour traiter les malades affligés par le virus.

Le premier ministre ontarien Doug Ford doit faire le point sur la situation dans sa province plus tard au cours de la journée.

Rappelons que l’Ontario se trouve, depuis jeudi dernier, sous le coup d’un ordre de demeurer à la maison pour une durée de quatre semaines. La province a ainsi été placée en confinement, forçant la fermeture des commerces non essentiels, bars, salles à manger, lieux de divertissement, centres de soins personnels et gyms, entre autres.

Statu quo

Le Québec, de son côté, a aussi publié des données similaires à la veille avec 1599 nouveaux cas et deux décès de plus. Par contre, les hôpitaux ont aussi continué à se remplir (630 patients, +22) dans la province, y compris aux soins intensifs (142 patients, +3).

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit avec l’arrivée prévue d’un peu plus de 400 000 doses des vaccins de Pfizer et Moderna cette semaine.

Ailleurs au pays, 10 infections se sont notamment ajoutées au Nouveau-Brunswick, tandis que 114 contaminations ont été cumulées au Manitoba.

La situation au Canada

Ontario: 391 009 cas (7567 décès)

Québec: 327 982 cas (10 744 décès)

Alberta: 160 902 cas (2013 décès)

Colombie-Britannique: 109 540 cas (1495 décès)

Saskatchewan: 36 305 cas (454 décès)

Manitoba: 35 327 cas (949 décès)

Nouvelle-Écosse: 1768 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1732 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1030 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 162 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 066 282 cas (23 332 décès)

