Denis Tardif réintègre le caucus caquiste

Le purgatoire est terminé pour le député Denis Tardif: il réintègre le caucus caquiste, dont il avait été expulsé après avoir bafoué les règles sanitaires au cours d’une soirée bien arrosée.

Le cabinet du premier ministre François Legault confirme que le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata pourra de nouveau siéger au caucus de la CAQ, quatre mois après en avoir été exclu.

Denis Tardif avait été filmé en décembre dernier dans une microbrasserie de sa région, juste avant que celle-ci ne passe en zone rouge.

Visiblement éméchés, le député et trois autres membres de son bureau de circonscription multipliaient les accolades, et se promenaient sans masques, en contravention des règles sanitaire que le premier ministre martelait depuis des mois.

«J’ai commis une grosse erreur de jugement en ne respectant pas la distanciation pendant une soirée avec des collègues, alors que nous nous apprêtions à demander encore plus d’efforts à la population. C’est inacceptable, et avec un peu de recul, je comprends parfaitement la réaction des gens», affirme Denis Tardif dans un communiqué de presse où il s’excuse longuement d’avoir «flanché».

Il dit comprendre que «beaucoup de monde auront de la difficulté à [lui] pardonner». «Mais je peux vous dire que j’ai cheminé, j’ai appris de cette erreur-là, et je pense être prêt pour une deuxième chance, poursuit le député. Si mes concitoyens acceptent de me l’accorder, je vais faire tout ce que je peux pour les servir à la hauteur de ce qu’ils méritent et pour les rendre fiers. Pour remplir mon devoir d’élu sans flancher.»