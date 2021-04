Des centaines de vaccins d'AstraZeneca disponibles sans rendez-vous à Québec

Les personnes de 55 ans et plus ont la possibilité de se rendre au centre d’ExpoCité lundi pour y recevoir sans rendez-vous l’un des 1500 vaccins d’AstraZeneca qui n’ont pas encore trouvé preneur et qui doivent être écoulés.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Vaccination record à Québec: gros week-end pour freiner le virus... mais les longues files inquiètent

Les citoyens qui opteront pour cette option seront vaccinés selon la règle du premier arrivé, premier servi. Ils seront intégrés aux 2000 autres personnes qui ont pris rendez-vous, qui seront bien sûr priorisées. Et pas besoin de se procurer de coupon, précise le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«Aux personnes de 55 à 60 ans qui hésitent à se faire vacciner, nous leur rappelons que le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres est de recevoir le vaccin. Et avec le nombre de cas très élevés dans la région actuellement, c'est important de le faire rapidement», indique la porte-parole du CIUSSS, Mélanie Otis.

Cette dernière rappelle d’ailleurs qu’il pourrait s’écouler plusieurs semaines avant que d’autres doses du vaccin AstraZeneca ne soient disponibles.

«Dans les circonstances, pas de chance à prendre : vaut mieux profiter des doses qui sont disponibles actuellement et se faire vacciner sans tarder.»



Couverture vaccinale de 21%

Rappelons qu’un record de 6128 personnes ont reçu leur vaccin samedi à Québec. Dimanche, ce sont 5645 autres citoyens qui ont été vaccinés. De ce nombre, 950 l’ont été durant l’opération de nuit, une première au Québec.

À ce jour 161 030 résidents de la Capitale-Nationale ont reçu une première dose, ce qui représente 21,2% de la population.

D’ailleurs, outre la vaccination du centre ExpoCité, 3260 autres doses doivent être administrées dans la journée à la clinique CERVO de Beauport, à la clinique désignée de L’Ancienne-Lorette et au centre de vaccination de l’Université Laval.

Plus d'informations à venir...

À voir aussi