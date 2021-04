Les «Sens» profitent des largesses de Hellebuyck

Le gardien Connor Hellebuyck a donné deux buts faciles et les Sénateurs d’Ottawa en ont profité pour vaincre les Jets de Winnipeg 4 à 2, lundi soir, au Centre Canadian Tire.

Sur le filet vainqueur, l’homme masqué de la formation manitobaine a très mal contrôlé un faible dégagement du défenseur Thomas Chabot. Evgenii Dadonov n’a pas raté une telle occasion et l’a facilement déjoué du revers.

Hellebuyck avait précédemment permis à Connor Brown de poursuivre sa série de succès. Le gardien a touché la rondelle avec sa mitaine, mais le précieux objet a fini sa course derrière la ligne des buts.

Brown a touché la cible dans un huitième match consécutif, améliorant ainsi sa marque, qui représente un record d’équipe.

Brady Tkachuk a été l’autre buteur des «Sens», lui qui a touché la cible à deux reprises.

Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont assuré la réplique des Jets. Il s’agissait respectivement des 19e et 18e réussites des représentants de Winnipeg cette saison.

Fraîchement obtenu via le ballotage, Victor Mete a disputé son premier match dans l’uniforme des Sénateurs. Il avait fait le voyage entre Montréal et la capitale fédérale en après-midi. Au total, l’arrière a été utilisé pendant près de 10 minutes, n’a amassé aucun point et a maintenu un différentiel neutre.

Brandon Hagel tranche en surtemps

Au Nationwide Arena, l’attaquant Brandon Hagel a touché la cible en prolongation, ce qui a permis aux Blackhawks de Chicago de battre les Blue Jackets de Columbus au compte de 4 à 3.

Le héros du jour a déjoué Joonas Korpisalo avec un tir précis dans le bas du filet. Il avait préalablement accepté un beau relais de Kirby Dach.

Duncan Keith, Philipp Kurashev et Brett Connolly ont aussi fait mouche pour les Hawks. Dans le cas de Connolly, c’était son premier but dans son nouvel uniforme. Le vétéran de 28 ans jouait un premier match avec le club de l’Illinois, depuis que celui-ci a fait son acquisition des Panthers de la Floride la semaine dernière.

Stefan Matteau et Patrik Laine (deux fois) ont inscrit les réussites de l’équipe perdante. Le deuxième choix au total du repêchage de 2016 en a mis plein la vue sur son deuxième filet, en traversant l’entièreté de la patinoire.

Par ailleurs, l’attaquant des Blue Jackets Max Domi a fait un fou de lui en deuxième période. Après avoir écopé d’une pénalité mineure pour avoir retenu, l’ancien du Canadien de Montréal s’en est violemment pris au défenseur Connor Murphy, qui ne voulait rien savoir de laisser tomber ses gants. Au final, Domi a aussi écopé d’une mineure pour coup de bâton et d’un 10 minutes d’inconduite.

Les Wings refont le coup aux Hurricanes

Au PNC Arena, les Red Wings de Detroit ont vaincu les Hurricanes de la Caroline dans un deuxième match consécutif.

Cette fois, la formation du Michigan a signé un gain de 3 à 1.

Adam Erne et Filip Zadina ont déjoué le gardien James Reimer dans les trois premières minutes du dernier tiers.

Les «Canes» ont répliqué via Nino Niederreiter, mais Jonathan Bernier a fermé la porte par la suite. Le Québécois a réalisé 37 arrêts et a ainsi obtenu son neuvième gain en 19 parties en 2020-2021.

Sam Gagner a complété la marque dans un filet désert.

Ce duel était le 1000e en carrière de Jordan Staal. Le capitaine de la formation évoluant à Raleigh est le deuxième membre de sa famille à réussir l’exploit, après son frère Eric.