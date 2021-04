C’était une scène disgracieuse, inacceptable: des vandales, dans le cadre d’une manifestation contre le couvre-feu, ont décidé hier de s’en prendre aux commerces du centre-ville de Montréal, en défonçant leurs vitrines.

Les vandales se sont-ils laissé emporter par le mouvement de la foule, comme on le voit trop souvent? Car les foules sont naturellement portées à l’agressivité, nous le savons depuis longtemps. Il suffit de peu pour qu’elle se laisse tenter par l’émeute, surtout dans un contexte social tendu. Cela ne change rien au fait que dans la foule, certains ont poussé à la violence.

Les émeutiers étaient-ils plutôt saisis d’ivresse idéologique après avoir avalé des litres de théories conspirationnistes les amenant à croire que le gouvernement de la CAQ souhaite profiter de la pandémie pour soumettre sa population, pour la dominer? Et d’un coup, convaincus d’être des résistants en guerre contre une «dictature sanitaire», ils ont décidé de détruire des commerces pour dire leur colère d’être enfermés chez eux? C’est un vilain travers de toute idéologisation du monde que de le séparer entre les gentils, d’un côté, et les méchants, de l’autre. Et dès lors qu’on se croit illuminés par la vertu, on se croit aisément tout permis. À tout le moins, on voit une étrange mouvance se dessiner, à coup de «f*ck Lego» et autres réflexions de ce niveau. S’imaginent-ils vraiment que nos leaders tirent un plaisir pervers à soumettre leur pays au confinement?

Une chose est certaine, ce vandalisme est inacceptable. Il ne s’agit pas seulement, ici, de respecter les règles sanitaires, mais les règles élémentaires de la civilité démocratique. La démocratie libérale repose sur la censure de la violence politique, qu’elle soit de gauche, de droite ou d’ailleurs. Qui ne respecte pas ce principe s’expulse volontairement de la conversation civique. Une telle dérive ne saurait d’aucune manière être tolérée ou relativisée — et on ne saurait en faire porter la responsabilité aux autorités, comme on peut le lire ici et là.

Rappelons le simple bon sens. Que le confinement nous pousse à bout, cela va de soi, et qu’on ne puisse confiner une société à perpétuité relève aussi de l’évidence. Il y a quelque chose d’intenable dans ce modèle de gestion de la pandémie. Que l’on puisse critiquer la gestion de la crise du gouvernement Legault est incontestable, et cela veut dire qu’on peut remettre en question la méthode yoyo dans l’application des mesures sanitaires. Que l’on critique le couvre-feu et plus encore son retour à 20 h ne devrait pas faire scandale. Vous aurez compris l’idée.

Mais ces critiques doivent se formuler dans les paramètres de la vie démocratique, et dans le refus absolu de la violence politique, qui ne fait jamais que le bonheur des extrêmes et des excités. Hier, les manifestants qui se sont crus en droit de saccager une partie du centre-ville se sont comportés comme des vandales et ont piétiné sans la moindre gêne la paix sociale, alors que nous sommes tous, quelles que soient nos idées, appelés à la respecter et à la valoriser.