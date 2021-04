Manifestation contre le couvre-feu: «Qu’est-ce qu’on a fait, nous, pour mériter ça?»

Les manifestants contre l’imposition du couvre-feu à 20h à Montréal ont causé plusieurs dommages aux entreprises. Parmi eux, Érik Luksenberg, propriétaire de deux restaurants, a cru perdre sa vitrine et sa terrasse.

Plus la soirée avançait, plus il y avait de manifestants qui arrivaient à la place Jacques-Cartier près de ses restaurants.

«À 6h, il y a du monde qui arrive tranquillement; à 7h, il y a du monde; à 8h, la place Jacques-Cartier, on aurait cru un 31 décembre sans pandémie où il y a plein de monde; et à 8h15, ça commencé», a mentionné Érik Luksenberg.

Le propriétaire a affirmé lundi à l’émission de Denis Lévesque, sur les ondes de LCN, qu’il n’avait rien contre une manifestation, mais elle devait se dérouler dans le calme sans s’attaquer aux commerçants.

«Est-ce qu’ils sont obligés d’arracher des poubelles et de nous les balancer dans les vitrines? Qu’est-ce qu’on leur a fait, aux jeunes? On va être les premiers à leur donner du travail, on va être les premiers à leur donner du fun, on va être les premiers à s’occuper d’eux, de leurs parents et tout le monde. Qu’est-ce qu’on a fait, nous, pour mériter ça?» a souligné Érik Luksenberg.

Les restaurateurs sont dans les commerces les plus touchés depuis le début de la pandémie, eux qui ont dû fermer à deux reprises.

«Nos restaurants sont fermés, on perd de l’argent tous les mois et tout en ne sachant pas combien de mois ça va durer puisqu’on ne parle de rien. Et puis là, il y a des petits cons qui arrivent et cassent tout. Je vais vous le dire, si c’était mon fils, ça irait mal», a-t-il dit en colère.

M. Luksenberg demandait à l’émission Denis Lévesque d’avoir une meilleure protection de la part des autorités, surtout pour ceux qui, comme lui, respectent les règlements.

«Le gouvernement nous demande de faire des choses, mais un moment donné, que ça soit la Ville ou le gouvernement, ils doivent nous assurer notre sécurité.»

Toujours d’après le propriétaire de Chez Érik et du Homard fou, la pandémie aura achevé plus de restaurateurs qu’on le pense, surtout s’ils ont dû payer des réparations en raison des bris.

«Je paye 100 000$ en taxes d’affaires, je suis fermé et pour l’instant, on ne m’a pas dit si je devais les payer ou pas, mais il va falloir les payer. Est-ce qu’on a le droit à notre sécurité à Montréal ou on est vraiment une ville de banane?»