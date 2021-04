Portrait-robot brasse les cartes

En vertu du succès de District 31 et compagnie, personne ne s’étonnera d’apprendre qu’une autre série policière s’apprête à atterrir au Québec : Portrait-robot. Sans réinventer le genre, ce thriller du Club illico brasse néanmoins les cartes en exploitant un corps de métier qu’on voit rarement – voire pas du tout – à la télé : portraitiste.

Découpée en 10 épisodes d’une heure, cette nouvelle offrande du scénariste André Gulluni (Origami, Roche Papier Ciseaux) nous transporte au cœur du quotidien d’Ève Garance (Rachel Graton), une jeune femme « poquée d’la vie » (selon ses dires) et bipolaire qui dessine des portraits-robots pour résoudre des homicides, des agressions sexuelles, des enlèvements ou encore des actes terroristes.

Elle travaille au sein de l’Unité des enquêtes avec trois autres curieux spécimens : Maryse Ferron (Sophie Lorain), une patronne exigeante et stricte atteinte d’une maladie qui l’oblige à circuler en fauteuil roulant, Bernard Dupin (Rémy Girard), un vieux policier bourru et exécrable qui donne l’impression d’avoir déjà prononcé la phrase « ToKébekicitte », et Anthony Kamal (Adrien Belugou), un technicien en scènes de crime. Nouvellement recruté par l’équipe, ce moulin à paroles ambulant peine évidemment à trouver sa place au sein du groupe.

Élégant casse-tête

Chacune des enquêtes présentées dans Portrait-robot s’étale sur deux épisodes. Particulièrement glauque, la première concerne une future maman qui tente de reconstituer le visage de l’homme qui l’a kidnappée, séquestrée et violée alors qu’elle était ado. Elle met notamment en vedette Romane Denis et Hubert Proulx.

Les séances de quasi-hypnose, au cours desquelles les victimes décrivent du mieux qu’elles peuvent les souvenirs flous du crime qu’elles ont subi, sont franchement réussies. Le réalisateur Alexis Durand-Brault (Au secours de Béatrice, La galère) a trouvé une manière graphique très artistique de montrer comment la figure du coupable prend lentement forme, comment ses traits (yeux, bouche, nez, cheveux...) s’emboîtent pour résoudre le casse-tête.

Portrait-robot est également dotée d’une facture visuelle qui rappelle énormément l’esthétique du cinéaste américain David Fincher (Seven, Zodiac). C’est sombre, mais très élégant et stylisé.

Les coins ronds

Côté scénario, c’est malheureusement moins convaincant. On tourne parfois les coins ronds. Et cette première enquête méritait une résolution résolument plus haletante.

Malgré tout, cette entrée en matière était suffisamment accrocheuse pour qu’on s’engage à regarder les épisodes suivants, ne serait-ce que pour connaître le fond du drame qui accable le personnage tourmenté au possible de Rachel Graton. Après deux heures, on comprend qu’elle a perdu son fils il y a cinq ans, mais on ignore comment.

Fait à mentionner, Portrait-robot est produite par ALSO, la boîte de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. Yan Lanouette Turgeon (Épidémie, L’imposteur) réalise les épisodes 7 à 10.

Jean-François Pichette, Marie Turgeon, Rémi Goulet, Gaston Lepage et Kathleen Fortin apparaîtront aussi au générique.

► Club illico présente Portrait-robot dès jeudi.