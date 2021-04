Pourquoi des véhicules se vendent-ils si cher à l'encan?

Ces dernières semaines, un GMC Hummer EV 2022 s’est vendu 2,5 M$ US et un Ford Bronco 2021, 1,075 M$ US. Ce qu’ils ont en commun? Ils ont le numéro de série 001 et ils ont été vendus à l’encan de Barrett-Jackson de Scottsdale.

Pour en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Benoit Lavigne, responsable des fiches techniques au Guide de l’auto et évaluateur automobile.

Selon M. Lavigne entourant les encans comme ceux de Barrett-Jackson s'explique partiellement par le système fiscal américain.«Aux États-Unis, le service d’impôt fédéral est plus généreux [qu’au Canada] au niveau des dons de charité pour les déductions fiscales. Dans le cas du GMC Hummer EV à 100 000 $, qui s’est vendu 2,5 M $ US, il y a une œuvre de charité qui est liée à la vente. Donc, le 2,4 M $ US excédant le PDSF est considéré comme un don de charité. Pour une corporation, ça devient intéressant d’avoir la déduction qui en découle.» a commenté M. Lavigne.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du Volkswagen ID.4, de la taxe imposé par la Saskatchewan pour les propriétaires de véhicules électriques et du GMC Hummer EV SUV.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Hyundai Elantra N Line et Sonata N Line.

Réponses aux questions du public

Pour conclure, les deux animateurs répondent aux questions du public portant une Nissan Sentra SR d’occasion, la fiabilité du Acura RDX 2021 et la Fiat 124 Spider 2017.

